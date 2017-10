Leker uten kamerater

Kommentar Det blir ikke noe party hvis ingen vil invitere til fest. Nå begynner «Asia-syken» å bli et alvorlig problem for IOC.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Så er det «på’an igjen».

Enda en potensiell OL-søknad er parkert.

Denne gang er det Innsbruck som vender ryggen til Thomas Bach & co, etter at flertallet i Tyrols 279 kommuner konkluderte med at en reprise fra 1964 og 1976 var en idé de ikke vil ha noe av.

I forkant skortet det ikke på innsats eller pr-arbeid for å få befolkningen med på OL-laget, men svaret ble «nein».

Det østerrikske avslaget er ekstra dårlig nytt for den internasjonale olympiske komiteen, fordi en søknad herfra ville ha passet så innmari fint for organisasjonen.

Det er selvsagt ikke noe galt i seg selv med å arrangere OL i Asia.

Men med Sør-Korea og Kina som kommende vintervertskap, samt Japan sommerstid i 2020, har IOC sårt behov for en klassisk vinteridrettsdestinasjon som arrangør igjen.

Ytterligere stusselig er det at leker i Tyrol kunne blitt et utstillingsvindu for arbeidet med å gjøre det mindre monumentalt å søke om OL, ved at man i større grad enn før skal kunne benytte seg av eksisterende anlegg og infrastruktur.

I Østerrike hadde dette langt på vei vært mulig, med øvelser spredd utover regionen, og i innsalget ble det argumentert hardt for at arrangementet hadde vært forsvarlig både miljømessig og økonomisk. Men i stedet for å bli et flaggskip for reformprosjektet «Agenda 2020», ble det nok en fiasko.

Det lyktes å skape OL-stemning hos lokalbefolkningen i St. Anton og Seefeld, der det var aktuelt å arrangere henholdsvis alpint og nordiske grener, men i selve byen Innsbruck stemte hele to av tre mot.

Totalt sett var det drøyt 53 prosent nei-stemmer.

For merkevaren OL begynner problemene med å få attraktive søkerbyer nå å bli formidable.

Det ser rett og slett ikke pent ut at byer som Roma, Hamburg, Budapest, Lviv, Boston, Oslo, Krakow og Stockholm har satt i gang OL-prosesser, men av ulike grunner valgte å avstå fra å fullføre arbeidet.

Disse problemene kommer på toppen av den ekstreme omdømmeskaden det innebærer at Russland-problemet ikke er løst, mens PyeongChang-lekene kommer stadig nærmere.

Foran disse lekene er det problemer med billettsalget, det lokale engasjementet er ikke direkte glødende, og det råder en eskalerende bekymring rundt den geografiske nærheten til Kim Jong-uns rakettregime i nord.

Legger man til at koblingen mellom idrettstopper og pengegriskhet stadig dukker opp i nye sammenhenger, der korrupsjonsskandalen rundt tildelingen av sommer-OL til Rio er siste skudd på stammen, begynner totalen å bli innmari vanskelig å håndtere.

Måten IOC vil forsøke å gjøre nettopp det på, vil trolig være å søke samme modell som de klarte å kjøpe seg tid med rundt sommerlekene, da de tildelte Paris 2024 og Los Angeles 2028 i samme slengen.

Sveitsiske Sion, kanadiske Calgary og amerikanske Salt Lake City er blant mulighetene som trekkes frem hos det internasjonale nettstedet insidethegames, og i annen internasjonal sportspresse.

I tillegg nevnes en annen by.

Den er kjent for Maihaugen og Hunderfossen.

Og så var det et eller annet med en floke og noen pins på 90-tallet…