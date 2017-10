Kinesisk lege hevder 10.000 idrettsutøvere dopet seg

En kinesisk varsler hevder det pågikk storstilt systematisk dopingbruk i kinesisk idrett på 1980- og 90-tallet.

Dopingbruken skal ha vært utstrakt og involverte angivelig utøvere fra en lang rekke idretter.

I et intervju med den tyske TV-kanalen ARD hevder den 79 år gamle kinesiske legen Xue Yinxian at mer enn 10.000 utøvere var involvert i det som skal ha vært et statlig støttet dopingprogram. Hun søker nå politisk asyl i Tyskland.

Intervjuet med Xue er gjort av det samme TV-teamet som først brakte avsløringene om systematisk dopingbruk i russisk idrett fram i lyset. Det endte med at russiske utøvere ble nektet deltakelse i sommer-OL i Rio i 2016.

Xue hevder at samtlige medaljer vunnet av kinesiske utøvere i internasjonale konkurranser på 1980- og 90-tallet er skjemmet av dopingbruk og bør leveres tilbake.

– På 1980- og 90-tallet gjorde kinesiske landslagsutøvere seg skyldig i omfattende bruk av doping, hevder den 79-årige legen.

– Alle internasjonale medaljer burde returneres, tilføyer hun i intervjuet.

Kodespråk

Xue var i kraft av legegjerningen tilknyttet flere kinesiske landslag fra 1970-tallet og i tiårene som fulgte. Etter å ha hevet stemmen rundt utøveres dopingbruk i 2012 flyktet hun hjemlandet sammen med sin sønn. Xue hevder hun ikke lenger føler seg trygg i hjembyen Beijing.

Nå fremsetter den tidligere legen konkrete dopingbeskyldninger mot idrettsmiljøet i hjemlandet.

– Det må ha vært mer enn 10.000 mennesker involvert. Folk (i Kina) trodde på doping, alle som tok midlene ble ansett for å forsvare landets ære, sier Xue og tilføyer:

– Alle som var mot doping ødela landet, og alle som satte landet i fare sitter nå i fengsel.

Hun hevder videre at dopingtestene som ble utført i den angitte perioden, hadde kun et mål for øye: Å sørge for at kinesiske utøvere kunne reise til internasjonale konkurranser uten å bli tatt.

Xue hevder også at kodebegrepet «bestemor er hjemme» ble brukt for å beskrive de utøverne som ikke lenger hadde spor av forbudte stoffer i kroppen.

Dopingbruk skal ha vært obligatorisk for utøverne i de landslagene der 79-åringen jobbet.

– Nektet du å dope deg, måtte du forlate laget. I starten var det ungdomslagene som brukte midlene, de yngste var bare 11 år. Jeg kunne ikke gjøre noe med det, sier Xue.

Seoul-OL

Hun hevder å ha blitt oppmerksom på den problematiske praksisen da en trener kom til henne med bekymringer rundt fysiske endringer hos mannlige utøvere i 13-14-årsalderen. Bakgrunnen for forandringene skal angivelig ha vært preparatene de fikk utdelt.

Xue hevder hun måtte forlate toppidrettsmiljøet etter å ha nektet å behandle en utøver med et forbudt stoff under sommer-OL i Seoul i 1988.

Legen påstår også at kinesiske myndigheter i ettertid skal ha forsøkt å skremme henne til taushet.

ARD skal ha forsøkt å kontakte den kinesiske OL-komiteen og landets idrettsdepartement for å få et tilsvar på anklagene. Ingen av dem skal ha svart på henvendelsene.