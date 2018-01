Diktator-drahjelpen kan være gull for IOC

Kommentar Er Kim Jong-Un plutselig mannen som kan gi et hardt prøvet IOC omdømme-drahjelp?

Listen over problemer for Thomas Bach & co er milelang, og ble ikke bedre da det

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

ble kjent at reaksjonen overfor Russland er langt mer politisk og puslete enn man umiddelbart kunne få inntrykk av.

Men nå kan faktisk ringenes herrer ha fått drahjelp av en herre det normalt ikke er knyttet særlig mange positive overskrifter til.

For den delen av nyttårstalen til Nord-Koreas leder som omhandlet OL, kan vise seg å bli gull verdt for den olympiske bevegelsen.

Nå er det selvsagt ikke sånn at et idrettsarrangement vil løse den fastlåste koreanske krisen, men om det kan bidra til å opprette en form for dialog, kan internasjonal idrettsledelse brått snakke om deres brobyggende funksjon med et snev av troverdighet.

IOC-BOSS: Thomas Bach har fått en nyttårsgave fra Kin Jong-Un.-. Foto: Laurent Gillieron , AP

I samme lei kommer nyheten, blant annet kringkastet av Insidethegames, om at det allerede er opprettet en kommunikasjonskanal mellom nabolandene, i kjølvannet av at diktatoren i nord uttrykte gode ønsker for lekene og åpnet for deltagelse fra nordkoreansk side.

Sørkoreanske myndigheter bekrefter at de fikk en telefon fra nord, og det skal nå avholdes et møte om mulig OL-ja fra Nord-Korea allerede i neste uke. En talsmann for Sør-Koreas president Moon Jae-in beskriver utviklingen som svært viktig.

Dersom det ender med at en avtale kommer på plass, vil IOC kunne bruke det for alt det er vært som en viktig symbolhandling, og det vil også være realitet i at tildelingen av OL til PyeongChang kan ha hatt akkurat den makro-effekten det var hensikten at den skulle ha.

Det vil i tilfelle selvsagt også bidra til å roe nervene i både den ene og den andre leiren, der bekymring over den geografiske nærheten til det lukkede landet har vært både eskalerende og uunngåelig.

Nå er det selvsagt umulig å spå den videre utviklingen her, og samtidig all grunn til å understreke at andre deler av nyttårstalen var alt annet enn trivelig.

For parallelt med oppløftende OL-meldinger, har det retoriske spenningsnivået mellom Kim Jong-Un og USAs president Donald Trump blitt enda verre. For mens Jong-Un uttalte at de i 2017 ble en utviklet kjernefysisk makt og at “atomknappen” alltid er parat på skrivebordet, svarte Trump med å twitre at “...jeg har også en atomknapp, og den er mye større og mer kraftfull enn hans, og min knapp virker”.

Overordnet sett ble altså slett ikke verden et tryggere sted av meldingene som kom i overgangen til et nytt år.

Men om man enten heter Thomas Bach, eller om man tar på seg snevre sportsbriller et øyeblikk, går det an å glede seg over at akkurat OL-dagene fremstår langt tryggere enn de gjorde.

Og det er en seier for IOC dersom kommunikasjonsklimaet mellom nord og sør beveger på seg, om enn aldri så ørlite, takket være det som skal skje i februar.