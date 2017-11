OLYMPIATOPPEN (VG) Om 100 dager starter vinter-OL i Pyeongchang. Der vil Norge tar flere medaljer enn de noensinne har gjort før.

– Målet er kjempehøyt. Det er kjekt å være tøff i dag, ler toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Dette er et kvalitetssikret tall. Vi har jobbet med idrettene over lang tid, og diskutert hva som er fornuftig. Det er der vi tror og mener at norsk vinteridrett faktisk kan være i Pyeongchang, sier han til VG.

Under et frokostmøte i den nye hallen på Olympiatoppen i dag orienterte han og flere andre om det som skal skje i Sør-Korea i vinter. I dag er det nøyaktig 100 dager til OL-ilden tennes, og en tropp på 110 norske utøvere skal i løpet av et par uker kjempe om edelt metall.

I Sotsji i 2014 var Olympiatoppens mål 26 medaljer. Det var nøyaktig det Norge endte på til slutt. Fangste var på rekordnivå - kun i Lillehammer i 1994 har Norge tatt like mange medaljer.

I 2018 skal de altså ta 30.

– Hvor skal man ta disse medaljene?

– Det er noen idretter som har mange sjanser - langrenn, skiskyting og alpint. Så er det noen idretter som har veldig få sjanser. Der må det være mer klaff på dagen, sier Øvrebø.

Av 30 medaljer, er det norske målet at ti av dem skal være gull. Det henger sammen med at Norge vil bli blant OLs tre beste nasjoner.

– Erfaringsmessig må man da minst ta ti gull. Skal vi håpe på å bli blant de tre, må vi også ta noen gull, sier toppidrettssjefen.

Under OL i Sotsji ble Norge nest beste nasjon, kun slått av vertsnasjonen Russland.

ENDELIG GULL? Statistikknettstedet Gracenote tror Martin Martin Johnsrud Sundby (33) kommer til å ta tre gull i 2018-OL. Foto: Tore Kristiansen , VG

Etter at OL er ferdig, er det tid for Paralympics. Der har Norge mål om ta syv medaljer, og være blant de ti beste nasjonene.

Spår 32 norske medaljer

Målet kan høres hårete ut, men ifølge statistikknettstedet Gracenote er det langt fra umulig.

Onsdag publiserte de sin medaljespådom. Der står Norge med 32 medaljer, kun slått av Tyskland.

Gracenote tror 12 av Norges 32 medaljer kommer til å være av aller edleste valør, mens ti vil være sølv og ti vil være bronse.

De tror den tyske skiskytteren Laura Dahlmeier blir den store OL-dronningen men fem gullmedaljer, mens den franske skiskytteren Martin Fourcade blir OL-kongen med fire gull. Deretter følger norske Martin Johnsrud Sundby med tre gullmedaljer.

33-åringen har aldri før tatt olympisk gull, og kan så langt vise til et stafettsølv fra Vancouver i 2010 og en bronse fra 30 kilometer i Sotsji i 2014.