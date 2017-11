Morten Hegle Svendsen fikk ja fra broren til å bli skiskytterekspert i OL

Morten Hegle Svendsen innrømmer at han spurte broren Emil om lov før han takket ja til å bli Eurosports skiskytterekspert under OL i Sør-Korea.

– Da jeg fikk tilbudet fra Eurosport, så satte vi oss ned sammen og snakket litt om det. Emil så ingen utfordringer med det, så det var greit, sier Morten Hegle Svendsen til VG.

Under vinterens OL i PyeongChang blir han en av Eurosports tre skiskyttereksperter. De to andre er Ann Kristin Flatland og Martin Eng, mens Asbjørn Myhre skal kommentere Emil Hegle Svendsen og skiskytternes konkurranser i Sør-Korea.

Det er ikke tilfeldig at Morten Hegle Svendsen skal jobbe som ekspert. I seks år hadde han ulike roller i skiskytternes smøreteam før han ga seg som smøresjef etter VM i Kontiolahti for to år siden.

Men trønderen sa ikke ja på direkten.

– Nei, det var viktig for meg at Emil og de andre på hjemmebane er komfortabel med at jeg tar en slik jobb. Jeg sa til Emil at jeg hadde lyst til å gjøre dette, og han sa at «det synes jeg du skal gjøre, det blir artig det».

– Hva hvis broren din hadde sagt nei?

– Da hadde det blitt en lengre diskusjon, sier Hegle Svendsen og ler.

– Vil ikke være tabloid



Under OL i Sotsji i 2014 ble han fra sidelinjen vitne til brorens kollaps på stafetten. Er han forberedt på å «slakte» Emil Hegle Svendsens opptreden hvis det samme skulle skje igjen?

– Jeg er ikke noen tilhenger av ordet «slakte», men jeg må også være forberedt på at det kan oppstå episoder som man må være kritisk til og stille spørsmål ved det som skjer. Så er det min oppgave å informere TV-seerne og sette ting i perspektiv. Kanskje ikke å være så ekstrem tabloid, men å gi min oppfatning av hva som har skjedd og hva som kan være årsaker til det, sier Morten Hegle Svendsen.

PÅ BANEN IGJEN: Morten Hegle Svendsen fotografert under Eurosports OL-presentasjon i Oslo. Trønderen blir ekspertkommentator i skiskyting under OL i Sør-Korea. Foto: Jostein Magnussen , VG

Han er forberedt på å se med et kritisk blikk på alt broren foretar seg.

– Det er jeg, og det gjorde vi for såvidt i fjor også når vi kommenterte skiskyting på Eurosport. Det var jo ting som skar seg underveis i et løp, da må man kalle en spade for en spade og si det som det er.

Før Eurosport presenterte sine profiler og planer 100 dager før OL i Sør-Korea onsdag, bodde han hos broren og samboer Samantha Skogrand her i Oslo.

– Ved frokostbordet snakket vi litt om hvilke situasjoner som kunne oppstå. Han er også klar på at det som skjer, det skjer, så får vi ta det derfra. Jeg får jo passe meg litt hva jeg sier så vi ikke blir uvenner, men jeg tror ikke det er noen fare for det.

Etter VM i Kontiolahti fikk han andre jobbtilbud i forbindelse med familieforøkelse. Nå jobber han i Sparebank 1 finans som markedsansvarlig. Han skal følge opp en del banker som selger Sparebank 1s produkter.

Beste OL-minne: Brorens gull



Men nå blir det en kort permisjon for å jobbe skiskyting. Og trønderen gleder seg.

– Min rolle som ekspert handler om å informere TV-seerne om hva som foregår, hva som skjer bak kulissene. Med min erfaring fra smøreboden har jeg en del å bidra med akkurat der, tror jeg.

Han har sitt verste og beste minne nettopp fra forrige OL i Russland. Brorens stafettkollaps er glemt. Gullet etter den dramatiske spurten med Martin Fourcade på fellesstarten, glemmer han aldri. Akkurat dét er Morten Hegle Svendsens beste OL-minne.

– Det var hans siste sjanse til å ta et individuelt OL-gull i Sotsji. Når jeg ser all dramatikken på siste runde og innspurten på TV så innser jeg at jeg ikke husker så mye fra den dagen fordi det skjedde så mye. Men det er gøy å se de TV-bildene igjen.