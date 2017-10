Ber nordmenn vrake NIFs billett-partner

ULLEVAAL (VG) Dårlig kurs, tyve prosent påslag og rådyr postgang: Slik øker en i utgangspunktet billig OL-billett i pris før den når norske kunder.

Etter et nitrist billettsalg frem til nå, åpnet arrangørene bak lekene i Pyeongchang slusene i forrige uke: Nå kan folk fra hele verden kjøpe billetter direkte fra de offisielle nettsidene.

Det skjer etter at bare 183 nordmenn hadde kjøpt billetter av Cosport, som sponser Norges Idrettsforbund og samtidig har fått monopol på salg av OL-billetter i Norge. Selskapet eies av Sead Dizdarevic - med en historie fra en av idrettens store korrupsjonssaker - og har tidligere fått kraftig kritikk for prisene de opererer med.

– Norske fans bør kjøpe billetter direkte av arrangøren. Cosport har ikke et godt rykte ute blant forbrukerne. I Rio de Janeiro måtte folk vente i opp mot åtte timer før de fikk billettene sine. Arrangøren lar deg skrive dem ut selv, sier Ken Hanscom i selskapet Invite Manager til VG.

De bistår store amerikanske selskaper med håndtering av billetter til store arrangementer over hele verden. Hanscom har har vært gjestekommentator i medier som USA Today og ESPN.

VG har tidligere omtalt hvordan Cosport selger rådyre pakkereiser til OL: En av pakkene som selskapet tilbyr før OL kommende vinter koster 88.000 kroner. Den inkluderer firestjerners hotell, seks valgfrie øvelser og avslutningsseremonien – men derimot ikke flyreisen frem og tilbake til Sør-Korea.

På enkeltbilletter er det annerledes: Der har NIF-partneren kun lov til å legge på 20 prosent på den opprinnelige utsalgsprisen til hver enkelt billett. Men ifølge Ken Hanscom er bildet mer sammensatt enn det kan fremstå ved første øyekast:

En billett til en tilfeldig langrennsøvelse under OL i vinter koster i utgangspunktet 20.000 sørkoreanske won, eller 143 kroner.

Kursen som benyttes er imidlertid svært dårlig sett med norske øyne. Det gjør at den reelle prisen øker med over ti prosent. I tillegg legges det på 20 prosent i fortjeneste til Cosport, slik IOCs regler åpner for. Deretter tar samme selskap 265 kroner bare for å sende en eller flere billetter i posten.

Kjøper du én billig arenabillett til 143 kroner, ender totalprisen på solide 467 kroner - med mindre du står i kø og vil hente billetten selv i Sør-Korea.

Og om du kjøper én billett på nest dårligste nivå til avslutningsseremonien, sparer du mer enn 1400 kroner på å velge arrangørens nettsider fremfor Cosport.

– Teknologien til Cosport er gammel og utdatert, og de opplever nå at enkelte olympiske komiteer forlater dem. Sist ut er Canada, sier Ken Hanscom til VG.

Det gjelder ikke Norges idrettsforbund, selv om Cosport (og Jet Set Sports) eies av kontroversielle Sead Dizdarevic. Han har under ed - og mot løfte om immunitet - innrømmet at han betalte 131.000 dollar under bordet for å bli billettleverandør til OL i Salt Lake City i 2001.

I juni 2016 ga idrettspresident Tom Tvedt uttrykk for at avtalen med Jet Set Sports - som da var forlenget frem til 2020 - skulle evalueres etter OL i Brasil.

«Nå skal vi til Rio. Dette er avtaler som NIF har jobbet med i seks år. Så skal vi gjøre en evaluering etter OL, inklusive de som er leverandører for oss», sa Tvedt den gangen.

I dag bekrefter idrettspresidenten at det aldri har vært noen evaluering av Jet Set Sports/CoSport.

– Ikke utover at vi forholder oss til de partnerne som IOC har pekt ut. Vår administrasjon har gått gjennom avtalene og vi fortsetter med dem. Vi forholder oss fortsatt til Jet Set Sports, sier Tvedt til VG.

– Så det har ikke vært en evaluering av dette selskapet?

– Nei, ikke utover det administrasjonen har gjennomgått. Vi følger den avtalen som er inngått. Evaluering betyr at man forholder seg til denne avtalen videre. Dette er jo styrt av IOC, sier NIF-toppen.

– Men dere kan jo velge andre billettleverandører?

– Vi har inngått en avtale, og har valgt å stå ved den, sier Tvedt.

Ifølge Norges Idrettsforbund var det ingen andre selskaper enn Jet Set Sports som ønsket å ta risikoen med å kjøpe opp et større parti med OL-billetter mange år i forveien, den gangen avtalen ble inngått.

Jet Set Sports - som eier Cosports - er også sponsor av Norges idrettsforbund. Dette er en såkalt «aktiveringsavtale» ifølge idrettsforbundet. Det betyr at selskapet betaler for å kunne bruke logoen til NIF etter at de fikk monopol på salg av OL-billetter i Norge.

Hvor mye avtalen er verdt, ønsker ikke partene å avsløre.

– Er det ikke problematisk at Jet Set Sports sponser dere økonomisk, og samtidig har monopol på billetter i Norge?

– Dette er regulert gjennom IOC. Vi forholder oss til Jet Set Sports. Du spør om det ligger en dobbeltrolle eller payback her. Vi forholder oss helt ryddig til sponsoravtalen/aktiveringsavtalen, og så har vi en avtale hva gjelder billetter til OL og paralympics, sier Tom Tvedt til VG.

– Er du komfortabel med prisene Jet Set Sports opererer med?

– Jeg har rett og slett ikke sett på dem. Jeg vet ikke hva prisene er. Men det viktigste for meg er at man får tilgang på prisene innenfor et lovverk, sånn at man også ivaretar problemstillinger med billetter på avveie og falske billetter, og påser at dette skjer i henhold til charteret vi har signert på vegne av IOC, sier idrettspresidenten.

– Når Runolv Stegane i Stegane Sport kjøper billetter i Finland og selger billigere pakker i Norge: Er ikke det et tegn på at man kan skaffe nordmenn billigere OL-pakker her i Norge?

- Det er iallfall et tegn på at man må følge med på dette kontinuerlig, sier Tom Tvedt.