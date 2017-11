Stoltenberg tror kvinnefotball vil bli mer populært enn herrefotball

OLYMPIATOPPEN (VG) Dersom Thorvald Stoltenberg (87) får valget mellom å gå og se en herrelandskamp i fotball eller kvinnelandslaget, er avgjørelsen lett. Det blir damene.

– Ja! Det var enkelt å svare på. Jeg skal på cupfinalen for damer, jeg. Men ikke herrenes, slår Stoltenberg fast overfor VG.

Da han fikk invitasjon til å stille på Olympiatoppen og møte Norges kvinnelandslag i ishockey denne uken, takket han ja uten betenkningstid. Thorvald Stoltenberg brenner for kvinneidrett og synes det er langt morsommere å se på enn herrene.

– Det skyldes rett og slett at stemningen er så god. Damene spiller godt, enten det er snakk om fotball, håndball eller ishockey. Gleden de har ved å spille, vennskapet som går på tvers av lagene; de omfavner hverandre, klemmer hverandre, ler og morer seg sammen. Det er sånn jeg trodde all idrett var – men det er det ikke, slår han fast.

– Jeg går og ser kvinneidrett, og jeg ser det på fjernsynet. Med tiden har jeg lært meg å kunne en del om det også.

Etter hvert tror Stoltenberg at flere vil gjøre som ham. Han mener kvinnefotballen, som i dag står langt tilbake for herrefotball når det gjelder både tilskuertall og seertall, vil bli langt mer populært.

– Når jentene møter oppgavene i lagidretten med det humøret og den sjarmen som de gjør, så vil det ikke forundre meg om det er flere som ser kvinnefotball enn herrefotball om noen år, sier han.

Stoltenberg mener det er liten sjanse for at interessen for herrefotball skal øke, så fremst det ikke skjer klare forandringer.

– Jeg tror ikke folk synes det er så moro lenger, og jeg tror det skyldes at det er så mye penger inne i bildet. Og det har jeg selvsagt forståelse for, at når det er snakk om mye penger, så blir det mer alvor, sier han.

Fikk du med deg? NFF gir like mye til damene som til herrene

Pionerene



Kvinnelandslaget i ishockey er så langt et relativt ubeskrevet blad i norsk idrett. I går var de samlet på Toppidrettssenteret for en todagers samling, og midt blant dem ved lunsjbordet satt Stoltenberg.

– Dette er jo pionerer. De kommer til å bringe en helt ny dimensjon inn i ishockeyen, som er et mannsdominert område, sier han.

87-åringen reiste seg og tok ordet mot slutten av lunsjen. Der innledet han med å snakke om sin egen idrettskarriere, som aldri ble noe av, deretter om viktigheten av lagspill. Stoltenberg sa til de rundt 20 hockeyjentene at han mener lagidrett for kvinner er både hyggeligere og morsommere enn lagidrett for herrer.

– Jeg ser først og fremst damehåndball og kvinnefotball. Svært mye håndball. Tilfeldighetene har sørget for at jeg tidligere har oppholdt meg på steder i utlandet hvor også landslaget har vært, med Marit (Breivik) i spissen. Jeg ble kjent med både henne og laget, og har hatt svært mye glede av det, sier han.

Sett denne? Eliteseriens jumbo får 19 ganger så mye som seriemesteren i Toppserien

Den fikse ideen



Når han blir utfordret på forholdet mellom kvinneidrett og herreidrett i Norge, er Stoltenberg tydelig på at kvinneidretten er på rett vei.

– Gjøres det nok for kvinneidrett i Norge?

– Nei. Men det gjøres jo aldri nok. Det er et helt riktig spørsmål, men man vil aldri komme i den situasjonen at jentene – eller jeg – sier at «nå er det gjort nok».

Stoltenberg reiser stadig rundt og holder ulike typer foredrag. Felles for dem alle er at de inneholder fremsnakking av kvinneidretten.

– Jeg holder ikke et eneste foredrag, samme fanden hva det handler om, uten at jeg snakker om kvinneidrett. Det er en fiks idé jeg har. Jeg tar det alltid inn – og ofte avslutter jeg med det også, forteller han.

– Hva med den individuelle idretten – synes du det er morsommere å se Marit Bjørgen gå på ski enn Petter Northug?

– Jeg synes det er vanskelig å rangere ting. Det er fantastisk å se Bjørgen gå, men også enormt spennende å se Northug være på 32. plass – og så, før man vet ordet av det, så er han i teten! Men jeg ser mest lagidrett. Etter hvert skal disse hockeyjentene spille i Norge. Da kommer jeg til å reise og se på.