Oilers iverksetter krisetiltak: Skifter ut spillere

Stavanger Oilers er i sportslig krise. Nå gjør klubben endringer i spillergruppen. Samtidig stilles det ekstraordinære midler til disposisjon for å snu trenden.

Det får VG opplyst fra informert hold. Grepene ble bestemt i et møte onsdag morgen, hvor blant andre trenerteamet, sportssjef Pål Higson og Tore Christiansen var til stede. Sistnevnte er både eier og styreleder i klubben.

Christiansen vil ikke kommentere spesifikke endringer, men forteller at det nå var på tide for ham å engasjere seg i det sportslige. Tirsdag tapte Oilers for åttende gang i løpet av sesongens 11 første kamper da opprørte tilskuere i DNB Arena så Lillehammer vinne hele 5–1 i Stavanger.

– Det jeg har gjort frem til nå, er å være en ansvarlig styreleder og eier. Jeg har sittet helt stille og latt guttene løse sine egne utfordringer. Samtidig er det et ansvar å ikke sitte stille så lenge at det er for sent. Det har jeg gjort noe med i dag, forteller Christiansen til VG.

TAR GREP: Oilers-eier Tore Christiansen, her fotografert i DNB Arena i 2014, har involvert seg i klubbens sportslige motgang. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Skal ikke stå på midlene

VG kjenner til at klubben trolig vil komme med en kunngjøring allerede torsdag. Oilers er også beredt til å ta i bruk ekstraordinære midler, utover budsjett, for å styrke laget med nye spillere.

Christiansen bekrefter at penger ikke skal være noen hindring for å bringe sportslig suksess tilbake til Stavanger så fort som mulig.

– Selvsagt. Det skal ikke stå på midlene, sier Oilers-eieren.

Siddisene har vunnet serien tre år på rad og sluttspillet de seks siste sesongene. Det står i sterk kontrast til 6. plassen laget ligger på nå, hele 15 poeng bak ledende Frisk Asker – og med nest færrest scoringer i ligaen.

Freder trener og sportssjef

De svake resultatene har ført til spørsmål om Pål Gulbrandsens fremtid i klubben, men styret har fortsatt tillit til treneren, hans assistenter og sportssjef Pål Higson.

Higson har nå hovedansvaret for den dagsferske handlingsplanen.

– Vi er i en situasjon som vi ikke ønsker å være i, den må vi snu. Vi er enige om en handlingsplan som vi vil iverksette fremover, forteller Higson til VG, uten å ville utdype innholdet.

Sportssjefen har spilt en nøkkelrolle i klubbens eventyrlige suksess de siste årene. Denne sesongen har imidlertid flere ment at rekrutteringen har vært for dårlig, spesielt med tanke på utenlandsimportene.

– I likhet med resten av laget, er det ingen som har levert som forventet – heller ikke dem, er Higsons svar på kritikken.

Avviser problemer

Higson mener årsaken til årets overraskende svake sesongstart er sammensatt. Det er trener Gulbrandsen enig i. Han innrømmer også at det stadig økende presset er en faktor, men at forventningene fra omgivelsene er noe de involverte må leve med.

– Det er ingen av oss som liker å prestere dårlig, spesielt ikke meg. Det var ikke denne sesongstarten vi hadde forventet oss. Vi må heve oss alle sammen, men det er ingen snarveier til å begynne å vinne kamper igjen. Du får som regel det du fortjener. Det er hardt arbeid som gjelder, sier Gulbrandsen til VG.

Treneren avviser samtidig at det eksisterer problemer mellom han og spillergruppen.

– Jeg har et jævlig godt forhold til spillergruppen min. Samtidig må vi som ledere stille krav til det vi gjør i treningsarbeidet og hvordan vi gjennomfører kampplanen. Det må være lov å si ifra når de presterer dårlig. Det vet spillerne selv også. Det er et stort trykk når man spiller i Stavanger. Forventningene er store, men det skal vi takle, sier Gulbrandsen.

