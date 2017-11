Andrea (25) vil løfte norsk kvinnehockey: – Vi kan gjøre noe unikt

Andrea Dalen (25) lever profflivet som ishockeyspiller i Sverige. Nå håper hun Norge følger etter, og at også norsk kvinnehockey blir satt på kartet.

– Vi kan gjøre noe unikt om vi tar tak i dette nå, sier Dalen til VG.

Onsdag formiddag var 21 jenter samlet i kantina på Toppidrettssenteret i Oslo: Det norske kvinnelandslaget i ishockey, et ubeskrevet blad for de aller fleste. De er ranket som nummer 12 i verden, men målet er å klatre til topp ti i løpet av året.

Hockeyjentene er ikke kvalifisert til vinterens OL i Sør-Korea, men håper de snart vil få sjansen til å konkurrere under de olympiske ringene.

– Vi har vært nær ved å greie det flere ganger. Det er noe man drømmer om. Det er fullt mulig, men man greier det ikke alene. Vi spillerne må sammen gjøre den jobben som kreves, sier Dalen, som er Norges mest kjente kvinnelige hockeyspiller.

Sidestilt med herrespillerne



Norsk kvinnehockey er foreløpig en liten idrett, med kun 1021 lisensierte spillere. De fleste av de aller beste spiller utenlands - ifølge landslagstrener Thomas Pettersen har Norge nå 17 spillere i Sverige, tre i Canada og tre i USA.

En av de som spiller i svensk hockey, er Andrea Dalen. Først spilte hun i Linköping fra 2009 til 2011, deretter reiste hun til USA. Der sørget hun for å ta en bachelor innen økonomi, samtidig som hun trente og spilte collegehockey for University of North Dakota.

25-åringen fikk et såkalt «scholarship», dermed fikk hun også hele utdanningen dekket. Hun kunne vende tilbake til Europa med en grad, uten å ha ei krone i studielån. Nå spiller hun i Djurgården, hvor hun i fjor ble svensk mester.

– Nivåforskjellen mellom Norge og Sverige er ganske stor. I Sverige er det slik at de klubbene som har topplag for herrer, må ha et damelag også for å få sponsorkraft. Djurgården gjør en god jobb med å markedsføre oss sammen med herrene. Alle middager og tilstelninger er for begge lag, forteller Dalen, som mener dette bør være veien å gå i Norge også.

– I Norge er man lenger unna, men jeg håper det kommer, sier hun.

– Hvordan skal Norge settes på kartet i kvinnehockey?

– Vi konkurrerer jo internasjonalt, og jo høyere vi kommer, jo bedre blir det. Vi må prøve å komme oss i A-gruppa. Så er det å komme til OL. For min del skal jeg bidra med mine prestasjoner, og gjøre så godt jeg kan i hverdagen. Snakke positivt om det jeg driver med, og spre ordet om damehockey.

SAMLING I NORGE: VG møtte Andrea Dalen og resten av ishockeylandslaget på Toppidrettssenteret denne uken. I helgen skal de spille treningskamper i Finland. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Møter diskriminering



Med kun drøye 1000 lisensierte kvinnehockey-spillere i landet, sier det seg selv at Dalen håper rekrutteringen øker i Norge. Selv var hun heldig i oppveksten, og fikk trene sammen med guttene i klubben på Ringerike. Men hun er klar over at ikke alle har hatt det slik.

– Man må ofte kjempe om istid mot gutter, man møter konkurransen tidlig. Også fra klubber som ikke har vært spesielt interessert i damehockey. Det har vært ulike hinder. Jeg har ikke merket noen diskriminering, men jeg har pratet med andre som har syntes det har vært vanskelig å komme inn alene som jente. Men jeg tror det har blitt bedre nå enn hva det var for noen år siden, selv om det er en vei å gå.

I tillegg til å være ishockeyspiller jobber Dalen 20 timer i uken som strategisk rådgiver i et konsulentfirma i Stockholm. Tre morgener i uka trener hun sammen med Djurgården-guttas U18/U20-lag, og hver kveld har hun trening med damelaget. Livet som proffspiller i Sverige er hektisk.

– Kunne du levd av å være hockeyspiller?

– Neeeeeei.. Kanskje, hvis jeg hadde spist havregrøt til hvert måltid. Men det er ikke så mye å satse på.