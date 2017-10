Skjebnesvanger avgjørelse reddet Tomac

KRISTIANSAND (VG) Bare noen minutter før sluttspillfinalen mot Larvik i mai bestemte Vipers-stjernen Marta Tomac (27) seg for å ikke spille. Det kan ha reddet karrieren hennes.

To dager før kampen fikk Tomac en vridning i kneet på trening, men hun ble klarert for spill av det medisinske apparatet. Testene viste ingenting galt. På oppvarmingen hadde Vipers-stjernen heller ingen smerter – men hun følte seg utrygg. Noe var annerledes.

Bare minutter før start, med tårer i øynene, gikk hun derfor til trener Kenneth Gabrielsen og sa at hun ikke kunne lede Vipers-laget i det viktige oppgjøret.

– Det er sykt å tenke på, men utrolig deilig for meg nå. Hvis jeg hadde spilt, hadde nok alt inni kneet røket – menisk, leddbånd og brusk. Det var en vanskelig situasjon. Jeg var så langt unna å spille, forteller Tomac til VG og viser med to centimeters avstand mellom pekefingeren og tommelen.

I OPPTRENING: Tomac møtte VG i Aquarama, hvor hun la en ispose på kneet etter å trent i halvannen time. Foto: Joachim Baardsen/VG

Fikk konstatert korsbåndskade

Da Tomac gikk gjennom nye undersøkelser av kneet, fikk hun beskjeden hun hadde fryktet: Korsbåndet var røket, noe som kunne bidratt til store konsekvenser om hun hadde spilt kampen mot Larvik. Det var Olympiatoppens Håvard Moksnes og Marc Jacob Strauss samstemte om, ifølge Tomac.

Nå takker hun pappa Zeljko Tomac (61) og landslagstrener Thorir Hergeirsson (53) for å ha bedt henne om å stole på seg selv i dagene før oppgjøret. For avgjørelsen var vanskelig. Selv da legen som opererte henne åpnet opp kneet så det ikke ut til at korsbåndet var røket.

– Da han gikk inn i kneet, var det så pent at han ikke trodde det var røket. Han måtte røske litt i korsbåndet for å se at det. Det er veldig sjeldent, forteller hun.

I GODT HUMØR: Tomac forsøker å se det positive i de fleste situasjon. Her er hun på sykehuset kort tid etter operasjonen i mai. Foto: Privat

Tøft å være skadet

27-åringen er i utgangspunktet hjertet i et Vipers-lag som denne sesongen er tippet som gullfavoritt i den norske serien. Lørdag får hjemmepublikumet også se Champions League-håndball i Aquarama for første gang når det montenegrinske storlaget Buducnost kommer til byen.

Sittende med VG langs parketten mens lagvenninnene trener er Tomac åpen om at det er krevende å ikke få være en del av laget på samme måte som før skaden. Hun har for lengst også tatt innover seg at VM med Norge i desember går uten henne. Da hun var i Trondheim og så landslaget spille sist måned, føltes det spesielt.

– Jeg merker så godt at jeg går glipp av ting. Jeg har så lyst til å være der. Jeg har ikke lyst til å sitte på tribunen, forteller Tomac.

HAR HATT STOR FREMGANG: Tomac tilbrakte den første måneden etter operasjonen i Kroatia, hvor hun trente mye. Foto: Privat

På gråten

Hun smiler tappert.

– Jeg savner å gjøre det jeg elsker mest. Det verste for meg er å føle at jeg ikke bidrar nok. Jeg er vant til å være utpå der, sier Tomac og ser mot parketten i Aquarama.

– Den første håndballtreningen jeg var på etter at jeg ble skadet, var det noen andre som fikk mine oppgaver. Da måtte jeg holde meg for å ikke gråte. Jeg ble emosjonell. Det var også sinnssykt tøft de første kampene. Jeg klarte ikke å se på. De første ukene var helt jævlige. Det har vært tøft psykisk, forteller Tomac, som nå har det mye bedre.

For fremgangen hennes har vært fantastisk. Hun ligger foran skjemaet hun har fått av fysioterapeut Moksnes, som hun møter på Olympiatoppen i Oslo annenhver uke. Der treffer hun også andre idrettsutøvere som enten er eller har vært skadet. Det har bidratt til økt motivasjon for en dame som alltid forsøker å se det positive i ting.

– På Olympiatoppen kan jeg snakke med andre om deres erfaringer. Det har hjulpet meg sykt mye. Jeg er kjempeglad for å ha muligheten til å gjøre det. Styrkemessig er jeg på vei tilbake til der jeg var. Jeg fikk løpe etter tre måneder. Tre uker etter det sprang jeg mine første intervaller. Det er snakk om en lang skadeperiode, men desto deiligere er det at det har gått så bra, forteller Tomac.

POSITIV: Hun skulle helst vært på håndballbanen, men Tomac er glad for den store fremgangen siden operasjonen. Her er 27-åringen på Olympiatoppen i Oslo. Foto: Privat

Drømmer stort

Hun er for lengst ferdig med det hun beskriver som «pensjonist»-øvelser. Nå er Tomac for fullt i gang med å bygge seg opp til formen hun var i før korsbåndet røk i mai. Det vil likevel ta tid før playmakeren er tilbake på banen.

– Det som er kjipt, er at uansett hvor bra det går nå så er jeg ute i ni til 12 måneder. Hvis det forsetter som nå, bank i bordet, tror jeg at jeg skal være klar i månedsskiftet mars/april. Men da er det så få kamper igjen av sesongen at vurderingen blir om det er noe poeng i å spille, eller om det er bedre å vente.

For Tomac vil ikke risikere at skadeoppholdet blir lengre enn nødvendig. Vipers-stjernen har store ambisjoner for fremtiden, både med klubben og landslaget.

– Jeg har jo mine mål, da, sier Tomac og gliser.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å komme tilbake på banen her, men så er det en del med landslaget også. Jeg har EM- og VM-gull fra før. Det er bare én medalje jeg mangler. Den har jeg sykt lyst til å være med og kjempe om. Derfor vil jeg legge ned arbeidet som kreves nå, sier 27-åringen og tenker på Tokyo-OL i 2020.

I mellomtiden vil hun hjelpe lagvenninnene så mye som mulig. Lørdag er Tomac derfor en del av støtteapparatet under Vipers Kristiansands historiske Champions League-oppgjør mot Buducnost. Avkast i Aquarama er klokken 16.00.