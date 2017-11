Løke får med sønnen til VM – Solberg vraket

Heidi Løke (34) er tatt ut i den norske VM-troppen, bare fire måneder etter at hun ble mor for andre gang. Samtidig er verdensklassekeeperen Silje Solberg (27) vraket.

2. desember starter Norges tittelforsvar under VM i Tyskland. I dag offentliggjorde landslagssjef Thorir Hergeirsson hvilke 16 jenter som skal representere landet.

Før troppen ble vist på storskjerm under en seanse i Oslo, var det knyttet stor spenning til flere plasser. Deriblant hvilke to av Norges tre verdensklassekeepere som fikk tillit.

Hergeirsson har valgt Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø, mens Silje Solberg er vraket.

– Det var ikke noe lett valg. Vi har sett alle tre i stort sett alle kampene denne sesongen. Vi ser en pil som peker oppover når det gjelder Kari. Katrine har også vært stabilt god hele høsten. Vi er overbevist om at de kommer til å utfylle hverandre bra i VM, sier landslagsassistent Mia Högdahl.

Spesialtilpasninger for Løke

MED TIL VM: Heidi Løke gjør comeback på landslaget for første gang siden OL for 15 måneder siden. Foto: NTB scanpix

Samtidig er Heidi Løke med til VM, kort tid etter å ha blitt mor for andre gang.

Samtlige TV 2-eksperter–Gro Hammerseng, Randi Gustad og Bent Svele–tok det for gitt at Løke ville bli tatt ut. Også Vipers-trener Kenneth Gabrielsen sa lørdag til VG at han følte seg sikker på hun kom med. Løke ble mamma for andre gang da Oscar ble født 30. juni.

– Jeg syns det har gått bedre og bedre for hver uke. Jeg føler meg i god form. Jeg vet også at det er noen uker igjen til mesterskapet. Jeg er ganske sikker på at jeg skal komme tilbake på mitt beste, forteller Løke.

Hun opplyser til VG at det vil lages et skreddersydd program for henne både under Møbelringen Cup i forkant av VM og selve mesterskapet. Det var også avgjørende for at hun takket ja til å være med.

– Hvis ikke hadde det ikke gått. Oskar er bare fire måneder. Det er viktig for meg at han er med. Under VM kommer Oskar og Bjørn, mannen min, til å bo på et eget rom på det samme hotellet som oss. Så vil jeg være med dem så mye som mulig, forteller Løke, som føler seg stolt over å få lov til å representere Norge igjen.

34-åringen leverte sist helg årsbeste med syv mål mot Vipers. Hun har ikke spilt for Norge siden håndballjentene slo Nederland i OL-bronsefinalen for snart 15 måneder siden, men strekspilleren står med 174 landskamper og 650 mål for Norge etter at hun spilte 10 mesterskap på rad fra 2008.

DETTE ER VM-TROPPEN: Stine Bredal Oftedal Camilla Herrem Nora Mørk Veronica Kristiansen Amanda Kurtovic Sanna Solberg Emilie Hegh Arntzen Kari Brattset Vilde Ingstad Marit R. Jacobsen Stine Skogrand Helene Gigstad Fauske Emilie Christensen Heidi Løke Kari Grimsbø Katrine Lunde

Tre strekspillere

I tillegg har Hergeirsson tatt ut Kari Brattset og Vilde Ingstad som linjespillere.

Brattset fra Fredrikstad er mesterskapsdebutant etter at hun debuterte på landslaget i 2016. Hun har blitt bedre både for landslaget og Vipers, og scoret åtte mål i EM-kvaliken mot Ukraina i september. Hun står notert med 19 mål i Champions League på fire kamper.

Ingstad fikk med seg både EM-gullet sist vinter og VM-gullet i 2015 uten å spille noen dominerende rolle bortsett fra da hun satte inn fem mål mot Tsjekkia i EM. Hun regnes som en meget habil forsvarsspiller, og får nå ny tillit.

Norge er i gruppe med Ungarn, Sverige, Polen, Tsjekkia og Argentina.

Sulland uten tillit

En spiller som naturlig nok er lei seg etter uttaket, er Linn Jørum Sulland. Vipers-stjernen er toppscorer i Eliteserien denne sesongen, men får ikke være med til Tyskland.

Sulland har jobbet hardt etter at hun pådro seg en kneskade i fjor, men er ikke funnet viktig nok til en plass blant Hergeirssons 16 utvalgte.

En som har fått en stor sjanse, er Marit Røsberg Jacobsen (23). Narvik-jenta har hatt en fantastisk utvikling de siste årene. Nå får den hurtige Byåsen-kanten muligheten også i et mesterskap for Norge, etter å ha scoret åtte ganger mot Romania i september. Det går på bekostning av hovedkonkurrent og Vipers-spiller Malin Aune (22).

– Da jeg ringte rundt til de 28 spillerne som er i bruttotroppen, var det 12 som ble veldig lei seg og 16 som ble veldig glad, forteller Hergeirsson, som har hatt for vane å fornye troppene sine også ved tidligere uttak.

Christensen-overraskelse

Som Røsberg Jacobsen, er Brattset, Helene Gigstad Fauske og Emilie Christensen alle mesterskapsdebutanter.

Sistnevnte ble ikke heltidsprofesjonell før hun gikk til Larvik foran den inneværende sesongen.

Bakspiller Christensen har heller ingen landskamper fra før.

