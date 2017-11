Tromsø nekter å tape – slo tilbake mot Brann

BERGEN (VG) (Brann – Tromsø 2-2) Brann dominerte, men et Tromsø-lag som nekter å tape kamper under Simo Valakari berget uavgjort.

Der Brann vant sølv i fjorårets siste seriekamp, ble det i år et aldri så lite antiklimaks. Bergenserne har variert stort denne høsten og hadde i realiteten ingenting å spille for. Rødtrøyene ville ta 5.-plassen uansett utfall i den siste serierunden.

Det var dog et heltent Brann-lag som entret banen. Den første halvtimen var en et fyrverkeri i omtrent hvert eneste angrep. Etter bare to minutter satt Ludcinio Marengo inn 1-0 etter herlig forarbeid fra Kasper Skaanes.

Bergenserne fortsatte kjøret mot Tromsø-målet og kun en god Gudmund Kongshavn og upresise avslutninger hindret ytterligere ledelse. I stedet var det bortelaget som skulle utligne med ett minutt igjen å spille. Etter kaos i Brann-feltet fikk Kent-Are Antonsen ballen på 13 meter. Avslutningen fra midtbanespilleren havnet utagbart i nettet bak keeperdebutant Markus Olsen Pettersen, og dermed 1-1 til pause.

Kunstscoring

Drøye ti minutter ut i den andre omgangen fikk de 9941 tilskuerne virkelig valuta for pengene. En dødball havnet til slutt hos Peter Orry Larsen som instinktivt kastet opp foten og vartet opp med en såkalt «skorpionscoring».

Med kvarteret igjen på klokken var Tromsøs tur til å levere fine scoringer. En dødball havnet til slutt hos Magnus Andersen på 20 meter. Midtbanespilleren fikk drømmetreff på volley og ballen gikk i mål via Olsen Pettersen i Brann-målet.