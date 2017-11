Medaljedrømmen lever i Bergen

BRANN STADION (VG) (Brann-Lillestrøm 2-0) Brann slo Lillestrøm i en dårlig fotballkamp og holder dermed liv i medaljedrømmen. Lillestrøm kan fortsatt ikke feire ny kontrakt.

Det var ingen god forestilling som ble servert de 9594 tilskuerne på Brann stadion søndag kveld. I en kamp preget av dødballer, saltoinnkast og feilpasninger var det til slutt Brann som kunne feire tre poeng.

VG Live: Vi fulgte kampen her

1-0 kom allerede etter åtte minutter. Fredrik Haugen plukket opp en svak klarering fra Frode Kippe og leverte et perfekt innlegg til Deyver Vega. Costarikaneren lot seg ikke be to ganger og satt ballen kontrollert i nettet bak Arnold Origi.

Har du lest denne? Fredrikstad reddet kvalik-plass – Elverum rykker rett ned

Brann fortsatte å føre den første omgangen og hadde muligheter til å øke ledelsen ved Peter Orry Larsen etter en halvtime. Skuddforsøket fra midtbanespilleren som var foretrukket foran Kasper Skaanes gikk, dessverre for hjemmelaget, et par meter over målet til Origi.

Svak andreomgang

Den andre omgangen går neppe inn i historiebøkene. Ingen av lagene evnet å skape de store sjansene og det ble gjort unormalt mange feil på dette nivået. LSK forsøkte å utnytte fysikken ved lange saltoinnkast signert Erik Brenden, men Brann hadde god kontroll i egen boks.

Les også: Slik motbeviste KBK skeptikerne

Drøye ti minutter ut i den andre omgangen måtte kaptein Vito Wormgoor forlate banen med skade. Inn kom Jonas Grønner som viste seg tilliten verdig da han pirket inn 2-0 med åtte minutter igjen å spille.

Tøff kamp: Det var en fysisk tøff batalje med lagene. Her er Sivert Heltne Nilsen i duell med Simen Kind Mikalsen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

LSK klarte aldri å mobilisere noen sluttspurt og Brann kunne dermed feire tre poeng. Med Sarpsborg 08s tap i Stavanger kuttet Brann luken til ett poeng og medaljedrømmen lever dermed i beste velgående for bergenserne.

For Lillestrøm betyr tapet at kontrakten enda ikke er sikret. Det er i midlertidig seks poeng ned til Sogndal på kvalik med to serierunder igjen å spille, hvilket betyr at det med all sannsynlighet blir Eliteseriespill på Åråsen også i 2018.