Høgmo ny Fredrikstad-trener

FREDRIKSTAD/OSLO (VG) Per-Mathias Høgmo (58) tar over 2. divisjonsklubben Fredrikstad FK. Det fikk VG opplyst fra informert hold fredag formiddag.

Den erfarne Gratangen-karen er tilbake i fotballmanesjen, 12,5 måneder etter at han fikk sparken som norsk landslagssjef. Høgmo har sagt ja til jobben med å gjenreise en av Norges mest tradisjonsrike klubber, som for snaut to uker siden rykket ned til 2. divisjon.

58-åringen, som har bursdag i dag, ble presentert på en pressekonferanse klokken 12.00. Han har skrevet under på en toårskontrakt.

– Det kan knapt bli bedre. Jeg brenner for å bygge lag. Fredrikstad er en by med kultur for fotball. Fredrikstad er på mange måter limet i denne regionen. Å stå utpå her og skape en treningskultur, å gå på jobb hver dag for å bli litt bedre, er mitt mantra. Vi må pushe hverandre til å skape utvikling, sier Høgmo.



TILBAKE: Per-Mathias Høgmo, her fotografert som norsk landslagssjef, har fått ny jobb. Foto: Terje Bringedal/VG

– Jeg gleder meg



Fredriksstad Blad skrev onsdag at detaljer gjensto før Høgmo ville være klar som klubbens nye trener, men da fortalte styreleder Jostein Lunde at de fortsatt var i en fase med tre kandidater.

Fredag formiddag fikk imidlertid VG bekreftet at Høgmo var Fredrikstads nye sjef. Bosatt på Jeløya utenfor Moss får 58-åringen en reisevei på rundt fire mil til og fra arbeid.

– Jeg har blitt veldig glad i denne regionen. Det har «trigget» meg veldig å få lov til å være med på å utvikle dette laget. Jeg gleder meg til å komme i gang og jobbe, sier Høgmo.

Store utfordringer

I utgangspunktet står Fredrikstad overfor store utfordringer i tiden som kommer. Nedrykket innebærer blant annet at treningene bli holdt på ettermiddagstid.

Det opplyste Lunde til VG etter kvaliktapet for Notodden.

– Vi må omstille som klubb. Vi går fra å være profesjonelle til semiprofesjonelle, sa Lunde.

Med 11 spillere på utgående kontrakter og et budsjett som har vært tenkt redusert fra 30 millioner til nærmere halvparten, må Høgmo ta stilling til mange endringer foran neste sesong.

– Vi hadde over 30 navn på listen. Med Per-Mathias får vi ikke bare en merittert hovedtrener, men også en person med enorm kompetanse på klubb- og lagutvikling. Det gir oss en ekstra dimensjon, sier styreleder Lunde.

Merittert

I så måte har FFK-ledelsen grunn til å være fornøyde med ansettelsen. Ingen av de kommende 2. divisjonskollegene er i nærheten av å matche Høgmos CV.

OL-gull med landslaget for kvinner i 2000, Champions League-spill som Rosenborg-trener, flere år i Tromsø, et suksessfylt opphold i svenske Djurgården og tre år som landslagssjef er uten sidestykke på Norges tredje øverste nivå.

– Vi skal gjenreise FFK med sterk trenings- og utviklingskultur, sier sportssjef Joacim Heier.