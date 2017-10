Her spiller Rolf (77) seriekamp i 6. divisjon

BARDU (VG/FOLKEBLADET) Rolf Hansen (77) satt én betingelse for å stille som trener i år: Han skulle på banen og spille selv. – Det ga mersmak!

På lørdag fikk 77-åringen innfridd betingelsen han stilte for å trene Bardus A-lag denne sesongen. Hansen kom inn på banen, og spilte nesten ti minutter i 6. divisjonskampen mot Lavangen. Det skriver først Folkebladet.

Ikke bare er Hansen trolig landets eldste A-lagstrener – nå er han trolig også landets eldste spiller noensinne.

– Har du planer om å score? spurte lokalavisen Hansen, før han gikk på banen.

– Jeg har planer om å holde ut ... i ti minutter. Eller fem, kanskje.

TRENER A-LAGET: I år som mange år tidligere har Rolf Hansen vært trener for Bardus A-lag. Foto: Stein Wilhelmsen

Ville spille mer

Eksempler på fotballspillere som ga seg etter de fylte 40 år: Gordon Strachan:

En av de største skotske spillerne gjennom tidene. La opp som 40-åring etter tre sesonger i Coventry. Nå skotsk landslagstrener.



Sir Stanley Matthews:

Kalt «The Wizard of the Wing». 50 år da han spilte sin siste førstelagskamp. 54 landskamper for England. Mistet seks år av landslagskarrieren på grunn av andre verdenskrig. Roger Milla:

Kulthelt. Eldste til å score i et fotball-VM, 42 år gammel. Det skjedde i 1994. Kameruneren scoret fire i VM i 1990. Teddy Sheringham:

Mannen som nikket ballen til Ole Gunnar Solskjær i Champions League-finalen i 1999. La skoene på hylla da han var 42 år. Peter Shilton:

47 år da han takket for seg. Engelsk landslagskeeper i en årrekke, 125 kamper totalt. Paolo Maldini:

Klubblegende i Milan. Il Capitano stoppet på 126 landskamper for Italia. 41 år gammel da han la opp. Kilde: The Richest

De omkring 40 tilskuerne fikk servert dagens underholdning fra den friske 77-åringen. I løpet av de knappe ti minuttene fikk Hansen også et par ganger berøring med ballen.

– Jo da, dette var noe jeg sa på spøk da jeg gikk inn som trener i vår, men faktisk bestemte jeg meg for å gjøre alvor av det i den siste hjemmekampen for sesongen, sier 77-åringen, der han sitter på benken sammen med de andre spillerne.

– Vil du gjøre det igjen?



– Det ga mersmak, men altså, nei, det blir vel ikke mer, flirer han, og fortsetter:

– Men jeg hadde vært utpå lenger hvis jeg ikke hadde hatt så vondt i akillessenen. Jeg rakk ikke å bli sliten, og jeg synes det var så gøy! Hvis akillessenen blir bedre, skal jeg spille igjen.

Etter bare ti minutters spill var hjemmelaget oppe i en komfortabel 3-0 ledelse, og ved pause sto det 7-1 til Bardu. Rolf gikk inn som innbytter to ganger i annen omgang (noe man kan gjøre i 6. divisjon), og var rimelig fornøyd med det han fikk til.

– Jeg hadde ikke mulighet til å henge med tempoet til ungguttene, men det gikk likevel tålig bra, sier 77-åringen.

Debuterte i 1950

De fleste i Bardu vet hvem Hansen er. Etter en trenerkarriere i Harstad både med A-laget og juniorlaget kom han til Bardu tidlig på 80-tallet, og har mer eller mindre vært involvert i fotballen på seniornivå alle disse årene.

Han debuterte som fotballspiller i 1950, på et småguttelag, i Bragerøens Ballklubb. Før det var det løkkefotball.

– Fotball har vært hele livet mitt, er det fortsatt, og vil alltid være det, konstaterer 77-åringen.

FORBILDET: Her er den brasilianske spilleren Pelè, da han spilte kamp på Ullevaal stadion. Han er jevngammel med Hansen, som ble kalt «hvite-Pelè». Foto: Knut Snare , VG

Edison «Edson» Arantes do Nascimento, bedre kjent som Pelé, har vært favorittspilleren og forbildet hele livet.

– Jeg har bestandig blitt kalt hvite-Pelé, smiler han.

I løpet av karrieren har Hansen spilt mot Bodø/Glimt, med blant annet Arne Hanssen, samt Runar «Jekka» Nilsen i Mjøndalen.

Scheie: – Imponert

Unntatt de ti minuttene på lørdag, er det rundt fem år siden sist Hansen spilte en ordentlig kamp. Tidligere sportskommentator i NRK, Arne Scheie, sier til VG at han er mektig imponert over Hansens prestasjoner.

– Jeg vil nesten stille spørsmål om dette kan være norgesrekord i alder på banen – noensinne. Andre ledere vil kanskje kvie seg for å sende en 77-åring på banen, hvis vedkommende ikke er i veldig god form.

Scheie forklarer at han har hørt om spillere som har spilt på et høyt nivå i 50-årene.

STØL I BEINA: 77-åringen var to ganger inne på banen. Her strekker han ut etter første innhoppet. Foto: Stein Wilhelmsen



– Men det er ganske langt fra 50 til 77 år, sier Scheie, og fortsetter:

– Det er veldig imponerende å gå ut på banen som 77-åring. Bare å komme i en duell kan føre til at du blir skadet for livet. Sier man ikke at de fleste ulykker skjer i hjemmet? Da kan du bare tenke hvordan det er å møte et motstanderlag med elleve spillere!

Scheie forklarer at du må være veldig godt trent, ha god kondisjon og også evne å tenke bra taktisk for å klare en slik prestasjon i den alderen.

– Når han kommer ut på banen forventes det sannsynligvis noe mer enn at han bare skal stå der. Han blir en del av laget. Det hele koker ned til ordet imponerende. Jeg er veldig imponert! Det er også hyggelig at han er 77 år, og savner fotballen – det forteller litt om idretten og samholdet.