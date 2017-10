Sportskommentator: Tror Helleland kan presse Tvedt til å gå av

Forholdet mellom kulturminister Linda Hofstad Helleland (40) og Tom Tvedt (49) kan ende med idrettspresidentens avgang, mener Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter (62).

«Dagens kulturminister kan komme til å gjøre som Valgerd Svarstad Haugland, utløse presidentens avgang. Ved å stramme til skruen litt til ved spillemiddeltildelingen, er debatten uunngåelig», skrev Kroksæter fredag.

ADRESSA-KOMMENTATOR: Kjetil Kroksæter. Foto: Fredrik Solstad , VG

Adresseavisens sportskommentator peker på at kampen mellom Høyres kulturminister og idrettspresidenten fortsetter etter at statsbudsjettet ble lagt frem denne uken.

«Dette handler først og fremst om en isfront mellom kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og idrettspresident Tom Tvedt. Idretten betaler prisen for at presidenten forsøkte å bite den hånden som fôret dem», skriver Kroksæter.

Både Helleland og Norges idrettsforbund avviser i denne saken at de er i konflikt, men VG vet imidlertid at klimaet mellom kulturministeren og Tom Tvedt tidvis har vært svært betent det siste halvannet året.

Ifølge ham startet konflikten med striden om Hellelands WADA-opprop høsten 2016. Derfra har forholdet blitt surere og surere, med kutt i tildelingen til Norges idrettsforbunds (NIF) administrasjon, harde krav til NIF og varsel om ytterligere kutt når spillemidlene skal fordeles senere i år.

Adressa-kommentatoren mener det er riktig å rette pekefingeren mot begge parter.

– Jeg synes begge parter har et ansvar for at man har en god dialog, og at den største norske folkebevegelsen får rammevilkårene de fortjener, sier han til VG.

– Det er en helt uholdbar situasjon for idretten at man ikke klarer å ha en konstruktiv dialog med departementet, legger han til.

– Situasjon idretten ikke kan leve med

Det er kjernen av problemet, mener Kroksæter: Konflikten gjør at idretten ikke får gehør hos Kulturdepartementet. Det vises gjennom statsbudsjettet 2018 der det ikke er satt av én krone til Campus Sognsvann, og at de ikke har fått gjennomslag for bedre momsvilkår for idretten.

– Det er en situasjon som idretten ikke kan leve med i det lange løp, og da vil det bli stilt spørsmål om hvordan man løser det. Den debatten tror jeg vil komme automatisk etter spillemiddeltildelingen, sier Kroksæter.

«Den debatten» er altså hvorvidt idretten vil tjene på en ny president med et bedre forhold til kulturministeren.

Helleland og NIF avviser konflikt



Kultur- og idrettsminister Linda Helleland Hofstad (H) kaller Kroksæters beskrivelse av en konflikt mellom henne og Tvedt spekulasjoner.

– Jeg har et profesjonelt forhold til politisk valgt og administrativ ledelse hos alle tilskuddsmottagere. Det gjelder også Norges idrettsforbund, sier hun til VG.

NIF-kommunikasjonssjef Niels Røine avviser at det finnes noen konflikt.

– Vi i Norges idrettsforbund har en god dialog med Kulturdepartementet. Det er vi helt trygge på at vi også vil ha i fortsettelsen fordi den er konsentrert om felles mål for norsk idrett, skriver han i en SMS til VG.

Helleland understreker at hun stiller de samme kravene til alle organisasjoner som mottar støtte fra Kulturdepartementet – også Norges idrettsforbund.

Tidligere i uken ble det klart at Helleland og Kulturdepartementet trakk støtten til en annen tilskuddsmottager.

– At en kulturminister aldri før har stilt krav til idretten, kan ikke jeg stå til ansvar for. Jeg mener det er helt på sin plass at alle som mottar tilskudd må finne seg i at det stilles krav til at fellesskapets penger blir brukt til formålet de er ment for, sier Helleland.

Ministeren har ingen planer om å endre linjen hun til nå har lagt seg på med å prioritere bredden av norsk idrett foran NIFs sentrale administrasjon.

– Det vil ikke være en overraskelse for noen at jeg fortsetter å prioritere at fellesskapets midler går til bredden, sier hun.