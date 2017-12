Smuldrer fra innsiden

Kommentar Idrettspresidenten mener at samholdet i idrettsstyret har fungert «til de grader». Og månen er laget av gorgonzola.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Det ferske forsøket på å fremstille styret som en harmonisk gjeng, preget av vilje til å dra lasset i samme retning, faller rett og slett på sin egen urimelighet.

For det er jo ikke samhold som preger denne gjengen.

Hvis man anser det som nødvendig å bruke over 300.000 kroner på å hyre en coach til å drive lagbygging, er vel det et aldri så lite tegn på at ikke alle har samme draktfarge på, for å si det sånn.

Og det er aldri så lite fascinerende å registrere hvordan krefter nå febrilsk forsøker å distansere seg fra ukulturen som fikk utvikle seg i toppen av idretten.

Komikkens skjær er ikke langt unna om man sammenligner uttalelsene til styremedlem og stortingsrepresentant Jorodd Asphjell på ulike tidspunkter i åpenhetsordskiftet.

I april 2016 ble Asphjell intervjuet av Adresseavisen.

Da uttrykte han stor skepsis til kravet om åpenhet, blant annet fordi han mente det kunne ramme rekrutteringen fra distriktene.

– Hvis neste oppslag i mediene vil handle om hvorfor vi deltok på dette møtet, hvorfor vi bodde akkurat på dét hotellet, så blir det negativt fokus. I stedet for å bruke tid ute i organisasjonen, vil en slik praksis kunne føre til en begrensning, sa Asphjell, som var visepresident i NIF i forrige periode.

I november i år ble Asphjell intervjuet igjen, denne gangen av avisen Sør-Trøndelag. Nå er tonen en ganske annen.

– Jeg tror ikke det har vært hemmelig at jeg har ønsket åpenhet fra starten av. Jeg tror det å være tidlig ute med åpenhet hadde stått seg bedre, sa han etter at det var avslørt hvordan det er bestilt vin til 1795 kroner flasken, brukt 900.000 på å kjøpe seg redaksjonell omtale og leid suite til 185.000 kroner under OL.

Dersom det stemmer at Asphjell var så innmari åpenhets-ivrig fra start, er det jo en smule snodig at han ikke tok tydelig parti med Sondre Gullord og Anne-Berit Figenschou, som kjempet for åpenhet i styret.

Etter at idretten i vår omsider fant ut at hemmelighet om pengebruk ikke var så lurt likevel, er det flere som har stått i kø for å fremstille seg som åpenhetsfans.

Og med en stadig mer svekket president, øker både maktspenningene og posisjoneringen innad i organisasjonen.

VG vet at det er gryende misnøye i flere særforbund, idrettskretser og i styret, og spørsmålet er hva som skal til for at den makt-konserverende organisasjonen sørger for at en slett utført jobb får konsekvenser i toppen.

Inntil videre foregår det nærmest et internmesterskap i ansvarsfraskrivelse.

• Tvedt er opptatt av han ikke var med på alkoholpartyet i London, men han har deltatt i diverse sammenhenger som fremgår av de omdiskuterte festbilagene.

• Det forsøkes for harde livet å beregne gjennomsnittskonsum av alkohol over en periode, for å få det til å si mindre grelt ut, selv om bilagene fra enkeltkvelder taler sitt tydelige språk. 54 vin, 46 øl og 16 enheter sprit på 33 personer på én kveld blir jo ikke greiere av at det ble drukket mindre andre dager.

• Kommunikasjonssjef Niels Røine prøver å skape avstand mellom Tom Tvedt og de 10 millionene som er brukt på First House, men er ikke like opptatt av at presidenten ikke er lenger unna selskapet enn at halvannen av millionene stammer fra rapporten som lyder Tvedts navn.

• Samme Røine beskriver det som et «nytt regime» på Ullevaal etter generalsekretær-skiftet, enda han som er valgt til toppvervet også satt i det forrige styret, og slik sett er en kontinuitetsbærer fra en kultur som er grundig avslørt.

Det interessante nå er hvordan maktforholdet i idretten vil påvirkes av at presidenten er så svekket som han er:

Vil Tom Tvedt evne å komme på offensiven igjen, og samle troppene gjennom tydelig ledelse? Neppe.

Er vi da snart der at et tilstrekkelig antall går sammen om å kreve ekstraordinært idrettsting, fordi det omsider innses at dette ikke går lenger?

Om så ikke skjer, vil andre begynne å posisjonere seg for å hindre et eventuelt gjenvalg, og selv sikte seg inn mot presidentposten i 2019?

Det vet vi inntil videre lite om. Men det vi vet, er at splittelsen øker, og det er ikke positiv for Tvedts posisjon.

For det er faktisk ikke mulig å fjerne seg fra noe man har vært en del av.