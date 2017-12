Særforbundspresidenter kritiske til  NIF-pengebruken: - Ikke verdig vår organisasjon

Presidentene i særforbundene til Idrettsforbundet bruker ord som «veldig alvorlig» og «trist» om forbruket som har kommet frem de siste dagene. Men hockeypresidenten har et annet syn på saken.

– Jeg synes det er godt at det nå er fremlagt, men summen av alt her gjør at dette er blitt veldig alvorlig. Jeg synes at dette er en pengebruk som ikke er verdig i vår organisasjon, sier golfpresident Marit Wiig til VG på spørsmål om pengebruken til Norges Idrettsforbund (NIF) som har kommet frem de siste dagene.

Bakgrunn: Alt om NIF-regningene her

– Hva gjør det med tilliten til NIF og idrettspresident Tom Tvedt?

– Jeg synes det tærer på tilliten. Det er en vanskelig situasjon, men dette må vi behandle i eget styre. Tilliten til Tvedt er ikke noe jeg behandler i media, sier hun.

Håndballpresident Kåre Geir Lio er enig i at saken er alvorlig.

– Jeg synes dette bare er trist, rett og slett. Slik det blir fremstilt nå, virker pengebruken veldig uhensiktsmessig for idretten, sier han til VG.

Lio mener det trengs en «julevask og reparasjon» til for å få idretten oppe og gå igjen, men vil ikke kommentere tilliten til idrettspresident Tom Tvedt. Han mener istedenfor «det er viktig å stake ut veien videre».

VGs kommentator: Skal det virkelig være slik i en frivillig organisasjon?

Ikke første innsynsrunde som får det til å storme rundt Tvedt. Hør idrettspresidenten forklare alkohol-regningene her:

Hockeypresident Gerhard Nilsen er på sin side ikke enig i at summene som har kommet frem er overforbruk.

– Kanskje man skulle brukt pengene annerledes, men man må se på hvordan pengene kom på banen og hva som sto på spill.

I tillegg til at NIF betale konsulentselskapet First House over 10 mill., brukte blant annet Tom Tvedt 312.000,- på lagbygging innad i NIF-styret. Det har også kommet frem at Jan Åge Fjørtoft fikk 1,8 mill. - fordelt over fire år - for å bygge arenaer og skape nettverk og at Bjørn Dæhlie ble betalt 12.500,- for én opptreden på Senkveld.

– Det er nesten rart om de ikke hadde søkt hjelp fra store navn som Fjørtoft og Dæhlie, men det skulle ha vært opplyst bedre, mener hockeypresidenten.

Les også: Slik forsvarer Tvedt First House-millionene

Han var med i det interne utvalget til Oddvar Johan Jensen som overrakte «Evalueringsrapport om norske OL/PL-prosesser» til daværende idrettspresident Børre Rognlien i 2015. Der kom de blant annet frem til at det ble valgt en feil kommunikasjons-strategi i forbindelse med OL-søknaden til Oslo.

– Det var ikke et ønske fra NIF om å engasjere First House så tidlig. Det kom fordi Frp forlangte en folkeavstemning i budsjettforliket, og den ødela også mye for OL-søknaden, sier han, og fortsetter:

– Med OL til Oslo skulle man bygge nye anlegg for fire milliarder. Sett i forhold til hva som sto på spill, er ikke 10 mill. mye. Man kan godt si at de skulle ha vært brukt annerledes, men dette er penger investert i noe som kunne bidratt til anlegg, og med OL ville vi også fått en ny generasjon av unge idrettsledere med kompetanse til å arrangere store arrangementer. Det trenger vi.

– Hva tenker du om politikerne som reagerer på pengebruken?

– Jeg tror flere henger seg på en bølge og har kanskje ikke satt seg så mye inn i tingene. Det er lett å kritisere etterpå, for NIF fikk ikke OL til Oslo, men det er etterpåklokskap. Pengene ble ikke brukt for å sløse. Det var en investering, svarer Nilsen, som mener det ekstremt viktig at NIF-toppene utviser åpenhet, men som har full tillit til idrettspresident Tom Tvedt.

Fotballpresident Terje Svendsen skriver i en sms til VG at «en norsk OL-søknad er et ekstraordinært prosjekt» og at det «isolert sett ikke er feil å bruke ekstern kommunikasjonsbistand på samme måte som økonomisk og juridisk bistand er relevant å bruke i ulike posjekter», men at han forstår at omfanget «blir gjenstand for kritikk».

VG har også vært i kontakt med skytterpresident Håvard Larsen, skiskytterpresident Erlend Slovik og friidrettspresident Ketil Tømmernes. De synes alle at summene som har kommet frem er for høye, men vil ikke, med unntak av Slovik, kommentere tilliten til idrettspresident Tvedt. Han svarer at han har full tillit til idrettspresidenten.