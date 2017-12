NIF-styret skulle «bygge lag» - regningen kom på 312.000 kroner

ULLEVAAL (VG) Samtidig som åpenhetsdebatten herjet i fjor høst, bestilte et presset styre i Norges Idrettsforbund 11 flasker vin til seg selv. Med på turen var en «coach» som fakturerte 262.500 kroner noen måneder senere.

Det var i slutten av oktober at NIF-styret hadde oppmøte på Gardermoen, og kjørte samlet til stedet «Smakfulle rom» på Sørum. Der var det bestilt overnatting med middag til 14 personer på kvelden.

Åpenhetsdebatten som startet i regi av VG noen måneder tidligere, slet på idrettsforbundets styre. På Sørum skulle troppene samles. Veien videre skulle stakes ut.

– Dere kan jo forestille dere hva dette styret har vært gjennom. Det har vært tøffe tak. Det har ikke vært enkelt, og det var derfor viktig for styret å kalibrere seg. Dette var en strategisamling som de fleste styrer har. Vi har ikke julebord eller juleavslutning. Idrettsstyret har gått ned på alt av representasjon. Dessverre har vi nesten kommet for langt, siden idrettsstyremedlemmene kvier seg litt for å reise ut for å treffe organisasjonen, sier Tvedt i dag.

– Var dette en samling for å berge idrettsstyret, for å holde det samlet?

– Nei. Det var for å bygge lag. Vi hadde behov for en pust i bakken, sier idrettstoppen.

Han hadde med Thorleif Thorleifsson som tilrettelegger på turen. Thorleifsson har bakgrunn som polfarer, og har ifølge nettsidene til Gyldendal «en omfattende erfaring som konsulent, med ledelse av utviklings- og endringsprosesser som sitt spesialfelt».

Thorleifsson startet allerede på sommeren det han på sin egen faktura karakteriserer som «styreutvikling, idrettsstyret», med den hensikt å styrke samarbeidet i toppen av norsk idrett. Tidlig i oktober intervjuet han hvert enkelt idrettsstyremedlem i to timer.

Og på Sørum ble resultatet av intervjuene presentert for idrettsstyret. Totalt fakturerte Thorleifsson for 199 arbeidstimer. Det ga en regning på 262.500 kroner.

– Hva gjorde Thorleifsson rent praktisk?

– Det er sånn at ethvert styre har ulike utfordringer. Det er noe med å få folk sammen, få oss til å prate og samle oss som gruppe. Normalt sett heter det «trener» i idretten. Styret valgte å ta med Thorleif, sier Tvedt.

– Var det vel anvendte penger?

– Det var iallfall en viktig samling for styret. Vi kommer til å ha styresamlinger fortsatt, sier han.

Bakgrunn: Misnøye i idrettsstyret

Todagersturen fant sted bare tre uker at det såkalte «Bernander-utvalget» hadde lagt frem sin rapport om graden av åpenhet i norsk idrett.

Likevel bestilte NIF-toppene 11 flasker vin til maten denne kvelden. Regningen for oppholdet på «Smakfulle rom» kom på 49.545 kroner.

– Det var en middag, før vi hadde en samling oppe. Jeg vet ikke om det var 11 flasker vin eller ikke, men om det stemmer, så var det det styret drakk. Så enkelt er det, sier Tom Tvedt.

Han holdt en drøyt 30 minutter lang pressekonferanse tirsdag, etter at det ble kjent at idrettsforbundet i løpet av fem år hadde brukt over 10 millioner kroner på PR-selskapet First House.

Selskapet styrte OL-kampanjen til norsk idrett, skrev den såkalte «Tvedt-rapporten» og har skrevet kronikker for norske idrettsledere. First House har også, viser det seg nå, svart på eposter fra norske medier, i navnet til tidligere NIF-topp Inge Andersen og Tom Tvedt.

Tvedt gjorde det klart at han ikke har til hensikt å gå av som idrettspresident.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg er valgt av denne organisasjonen, sier han.

– Er du rett mann til å gjenreise tilliten til norsk idrett?

– Jeg er valgt til 2019. Det har jeg tenkt å gjennomføre, til de grader, sier Tom Tvedt.