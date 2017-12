NIF betalte Dæhlie for Senkveld-intervju

ULLEVAAL (VG) Bjørn Dæhlie snakket varmt om et OL i Norge på Senkveld. Det seerne trolig ikke visste, var at langrennsikonet var betalt av Norges idrettsforbund.

Opplysningene har VG funnet under et innsyn i Norges idrettsforbunds (NIF) regnskap. 15. mai 2013 sendte Dæhlie en faktura på 12 500 kroner til NIF for en opptreden i det populære underholdningsprogrammet på TV 2.

– Jeg var engasjert på flere nivåer rundt arbeidet med å få OL til Norge, noe var i Norge og noe var mot IOC i ulike settinger i utlandet, skriver Dæhlie i en tekstmelding til VG, uten å kommentere spørsmålet om Senkveld-programmet spesifikt.

Men på regningen fra Dæhlie er beskrivelsen av jobben følgende:

«Vederlag ihht avtale. Bjørn Dæhlies deltagelse i Senkveld»

– Litt dumt

På et kontor på Idrettens Hus i Oslo forteller Niels Røine om det aktuelle Senkveld-programmet og avtalen med Dæhlie. Han er kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund.

– Det var en totalvurdering, slik jeg har fått det forklart, på at Bjørn hadde stilt opp på veldig mange ting i veldig mange år. Så ble det to helt konkrete prosjekter som ungdoms-OL og OL i 2022. Da betalte man ham litt for deler av det han gjorde. Så tror jeg det er litt tilfeldig at det står dette med Senkveld. Det var en del av mange oppgaver han gjorde i den perioden, sier Røine til VG.

– Ser du et problem ved at Dæhlie går på TV og får penger for å snakke positivt om OL uten at seerne er klar over det?



– Jeg tror de aller fleste som så det programmet trodde på Bjørn Dæhlie da han sa at han var stor tilhenger av å få OL til Oslo. Så hadde det kanskje vært enda ryddigere om han ikke var betalt. For at fakturaen ikke fremgikk som den gjorde.

Varsler at grep er tatt

– Ved en lignende situasjon i fremtiden, ser du på det som nødvendig at Idrettsforbundet er mer åpne om hvem som er betalt for å si hva og ikke?



– Jeg tror at med de beslutningene, retningslinjene og verdiene vi jobber etter nå, så vil det aldri lenger være tvil om at vi vil være helt åpne på hvem som er betalt for å si noe og de som ikke er betalt av oss. Samtidig tror jeg det er veldig liten tvil om at de som var med på dette, står for det. Jeg syns det er å trekke det altfor langt hvis noen påstår at Bjørn Dæhlie gjorde dette for penger. De pengene trenger han ikke. Men det var rettferdig at han fikk litt betalt etter så mange år hvor han ikke hadde fått noe. Så er det litt dumt at det står dette med Senkveld.

Dæhlie forteller på sin side at han i utgangspunktet ikke krevde penger av Idrettsforbundet for å arbeide for OL til Norge.

– Det var spennende å jobbe døgnet rundt for et OL til Oslo. Jeg har aldri bedt om å få betalt for arbeid av NIF, men jeg ble oppfordret til å sende faktura enkelte ganger. Fordelt på timer blir det nok godt ned på minstelønn, sier Dæhlie.

Samtidig opplyser Røine at Idrettsforbundet ikke umiddelbart har oversikten over hvor mye de har betalt Dæhlie i forbindelse med OL-jobbingen.

Ukjent for TV 2

Jan-Petter Dahl er kommunikasjonssjef i TV 2. Han forteller at kanalen var ukjent med at Dæhlie fikk betalt av NIF for å stille opp i programmet.

– Dette er ikke opplysninger vi har vært kjent med, sier Dahl til VG.

– Hva synes du om det?

– Det har ikke vi noen formening om. Det må dere nesten ta med NIF og Bjørn Dæhlie.

– Men skulle du gjerne vært klar over at det forelå en betaling her?

– Thomas og Harald står fritt til å stille de spørsmålene de vil. Så vidt jeg husker, var dette et relevant og godt intervju i 2013, sier Dahl, med henvisning til programlederne Thomas Numme og Harald Rønneberg.