IDRETTENS HUS (VG) Norges Idrettsforbunds (NIF) har ikke bare spandert rådyre middager og høyt alkoholforbruk. I reiseregningene finnes alt fra skjorter til sjokolade.

Etter at NIF onsdag la frem en lang liste med bilag av forskjellig karakter, innrømmer nå kommunikasjonssjef Niels Røine at det har vært for mye skjønn blant de ansatte for hva som er greit og ikke greit å bruke penger på.

– De tidligere retningslinjene ga rom for skjønn. Det gjaldt ganske bredt i organisasjonen. Det måtte det strammes inn på. Retningslinjene har ikke vært klare nok, sier Røine til VG.

For det har ikke bare vært dyre magnumflasker og østers som pengene har gått til. De har også gått til langt mer kuriøse saker.

I 2015 så åpenbart NIF behovet for å oppgradere bekledningen til sine ansatte. Derfor ble det handlet inn dress-skjorter til medlemmene i Idrettsstyret og Idrettstinget, med brodert logo, til over 15 000 kroner.

Den første lasten med skjorter ble kjøpt i mai 2015. Summen: 7116 kroner. Kun et halvt år senere ble det kjøpt inn et nytt parti skjorter, denne gang på lille julaften. Da kom regningen på 8104 kroner.

– Hvorfor ble det kjøpt to partier med skjorter til over 15 000 kroner på et halvt år?

– Dette er uniformering av staben i forbindelse med store arrangementer. Det oppfatter vi på som helt normalt når vi skal ha for eksempel et idrettsting eller andre arrangementer der det er naturlig at vi uniformerer våre ansatte, sier Røine.

Intern golfturnering

Men det er ikke bare skjorter som NIF har tatt regningen for. Det har også blitt brukt penger på en intern golfturnering til flere tusen kroner.

I 2012 ble det betalt fire stykker «Greenfees» (et midlertidig løyve man må ha før man for lov å få tråkke ut på gresset og spille golf.)

Det man imidlertid ikke måtte ha var premier til en samlet verdi på 3596 kroner, blant annet kjøpt på Oslo Golfklubb. Med i regningen lå også en kvittering på 70 bokser øl fra en dagligvarebutikk til 1636 kroner.

Det er det nå blitt en slutt på, ifølge Røine.

– Er det blitt innstramminger på sosiale arrangementer internt?

– Ja.

– Og de endringene er?

– Bruke hodet. Det er veldig viktig, sier Røine og legger til:

– I utgangspunktet skal vi være veldig restriktive når det gjelder alkohol, spesielt hvis det dekkes av NIFs regning. I utgangspunktet må det være egenandeler der det er servering av alkohol.

Barnekor til presidenten

Vi er fortsatt i 2012 da NIF handler inn fem én-ukers lottokuponger til en samlet sum på 2000 kroner. Disse ble loddet ut på Idrettsgallaseminaret samme år, ettersom Norsk Tipping avholdt trekningen direkte på scenen.

To år senere, i 2014, fylte daværende idrettspresident, Børre Rognlien, 70 år. I den anledning ble det kjøpt 20 stykker Rufuskort (reisekort for barn og ungdom) til 3000 kroner. Disse ble gitt i gave til en barneskole i Oslo, mot at de stilte med et barnekor for anledningen.

I tillegg har VG funnet en kvittering fra markedssjef Morten Schønfeldt besøkte en Shell bensinstasjon der det ble kjøpt én baguett, melkerull og en pose med Dundersalt. Også dette ble betalt av fellesskapets regning.

– Så avgjørelsen om hva som er greit og ikke, har blitt overlatt til den enkelte?

– Ja, i for stor grad tidligere, innrømmer Røine.

– Så det har slått negativt ut og derfor strammer dere nå inn retningslinjene?

– Ja. Også er det jo sånn at disse eksemplene som vi ser i mediene, det er det ikke folk nedover i organisasjonen som står bak. Så det viser at de retningslinjene som gjelder nå, de må gjelde for alle. Dermed er det ingen tvil at også toppledelsen og styret må forholde seg til de samme retningslinjene, sier Røine og presiserer nok en gang:

– Det skal ikke være alkohol når det er ungdom eller barn til stede. Det skal kun være alkohol om et er forhåndsklarert, eller ved spesielle begivenheter. Det gjelder for alle.

– Hvordan har kontrollen vært fra den ansatte tar en avgjørelse til den blir godkjent av økonomiavdelingen?

– Noen av disse casene er kuriositeter. Om det er utslag av at ikke retningslinjene har vært gode nok, eller utslag av at det var annerledes i 2012 enn i 2017, det kan man diskutere. Det har skjedd ganske mye de siste fem årene.

– Hva mener du har skjedd?



– Det har blitt mindre grad av skjønn, og større og større grad av klare retningslinjer. Og det ble voldsomt skrudd til i 2016, som ble innført i 2017.

– Så det har vært en gradvis innstramming av retningslinjene?

– Ja, og det tror jeg du ser av bilagene også.

