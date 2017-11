Kretsleder ber Tom Tvedt gå av

Idrettspresident Tom Tvedt får krass kritikk fra Knut Bjørklund, styreleder i Tromsø idrettskrets.

– Tvedt har ikke gjort jobben sin i åpenhetsdebatten. Han går i stridd mot den så lenge det går an. Han har ikke troverdighet og hvorfor i alle dager skulle han hatt det. Han har skadet norsk idrett og må vurdere seg selv. Er han litt intellektuell, skjønner han svaret selv, sier Bjørklund til VG.

Idrettstoppenes dyre alkoholregninger faller i dårlig smak hos styrelederne i idrettskretsene.

– Mange i idrettsforbundet og noen av særforbundene bør se seg selv i speilet, og spørre om norsk idrett er tjent med å ha dem der. Svaret for de fleste er nei. De klarer ikke gjenopprette tilliten, mener nordlendingen.

Tvedt: - Noen av eksemplene er voldsomme

Pressen har fått innsyn i reiseregninger onsdag og torsdag. Onsdag kom det fram at Norges Idrettsforbund har betalt omtrent 240.000 kroner for en middag med alkohol under London-OL i 2012.

– Idrettsstyret ber om tillit samtidig som de har blitt bespist, bedrukket og nytt mange privilegerer. Før de nå beklager seg og sier at det ikke skal skje igjen. Det er mulig de tror på det selv, men ingen i folket og blant grasrota gjør det, sier Bjørklund.

Tvedt nektet å si unnskyld:

– Vi blir pissa på



Han har i flere år talt for større åpenhet i norsk idrett. Under ledermøte i Bodø i mai 2017 ble det bestemt at NIF måtte vise bilag.

– Pengeflyten for mat og alkohol er hårreisende for oss i grasrota. Vi blir pissa på. Men jeg er ikke overrasket og tror det finnes enda verre ting. Det er jo en grunn til at de har avgrenset innsynet til Sotsji-OL, mener Bjørklund.

LITE IMPONERT: Knut Bjørklund, leder i Troms idrettskrets. Her fra 2015 i Trondheim. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

At Tom Tvedt ønsket Telemark velkommen til å ta intiativ til OL-søknad for 2026, får Bjørklund til å steile. I 2008 ble Tromsøs kandidatur til OL vraket fra idretten.

– Det mest fantastiske sørpå er at de snakker om et forbanna OL. Hvordan går det an? Er de fortsatt fulle? Er dem ennå ikke edru? Norsk idrett må vinne tilbake tilliten, som de ikke gjør med dagens styre, og de må bygge opp anlegg til barn, melder Bjørklund.

– Ingen i norsk idrett synes noe om dette



De andre kretslederne VG har pratet med mener ikke at Tvedt bør gå, men liker alkoholregningene svært dårlig.

– Det er ingen i norsk idrett som synes noe om dette. Det er det definitive svaret på det. Dette må være historie. Nå blir det viktig å se fremover, sier Nordis Vik Olausson, styreleder i Akershus idrettskrets, til VG.

– Jeg synes det er umusikalsk og dårlig. Det har ikke noe med idrett å gjøre. Jeg synes det som dukker opp er fornuftig å avdekke. Jeg håper det er endringsprosesser på gang og de signalene som dukker opp blir tatt alvorlig, mener Geir Berge Nordtveit, leder i Telemark.

Andre bilag viser at NIF har betalt for champagne, konjakk, prosecco og østers med fellesskapets ressurser.

Eksempler på NIF-bilag med alkohol på regningen: 28. oktober 2013:

Middag for 33 personer på Oslo-restauranten Sawan. Anledning: Fest etter folkeavstemningen om å søke OL i 2022. Personer som hadde bidratt er invitert. 27 flasker vin (Barbera og Riesling), for til sammen drøyt 17.500 kroner, og 14 øl bestilles til maten. Sluttsummen med mat og drikke: 45.000 kroner, driks inkludert. 28. januar 2013:

Et bilag merket «avslutningsmiddag» på luksusrestauranten Feinschmecker: Ni personer er til stede og alle spiser kokkens meny. Regningen ender på 19.000 kroner etter driks, 8686 av dem til alkohol. Det blir drukket fire flasker rødvin (Barolo), tre flasker hvitvin (Puligny Montrachet), fem Gin and Tonic, to pils og én uspesifisert vinflaske til 965 kroner. Resten av vinflaskene koster i underkant av 1000 kroner per stykk. 28. september 2013:

Tom Tvedt, på den tiden styremedlem i NIF, spiser middag sammen med generalsekretær Inge Andersen. På Radisson Blu i Oslo får de servert champagne, østers, hummersuppe og sjokoladefondant, ifølge NRK. Regningen stopper på 2500 kroner (tips inkludert). PS: Deler av kostnadene i disse eksemplene, som altså bare er et lite utvalg av det som finnes i materialet, kan ha blitt refundert av andre parter enn Norges idrettsforbund i etterkant. Flere eksempler finner du her.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i disse sammenhengene hvor man drikker konjakk og magnumflasker på idrettens regning. Jeg tror det er veldig få som kjenner seg igjen i dette. Vi i Oslo Idrettskrets har ikke gjort slik siden jeg ble leder i 2016, Sveinung Oftedal, styreleder i Oslo.

En middag i Oslo høsten 2013 inneholdt 27 flasker vin. Kvelden totalt kostet 45.000 kroner.

– Jeg synes ikke noe om det. For mye av fellesskapets penger har blitt brukt på noe det ikke skulle bli brukt på. Jeg er glad for at dette kommer fram så det blir slutt på spekulasjoner og kan endres, sier Nils Sandal, styreleder i Sogn og Fjordane idrettskrins.

– Trasig sak

Idrettsforbundet har også betalt for Dundersalt og øl fra butikken.

– Det er en trasig sak. Det tar seg selvsagt dårlig ut. Jeg mener at vi i idretten skal ha respekt for at vi bruker offentlige midler. Jeg synes det forplikter. Jeg er veldig glad for at det strenges inn. Det er helt åpenbart at det må det, sier Tore Remo fra Nord-Trøndelag.

– Hvilke konsekvenser bør dette få?

– Jeg vil ta standpunkt på det senere. Dersom det var innenfor rammene styreforbundet hadde lagt til i grunn, blir det vrient å gi det store konsekvenser. Men det viktigste er at vi opptrer profesjonelle og får ryddet opp i dette, svarer Remo.

Han får støtte fra Buskerud - som ble første idrettskrets som ba om full innsyn i gamle kvittering.

– Det er kjempesummer. Det er problematisk. Disse summene må reduseres. Nå må kritikken tas og så får man ta veien ut av det både lokalt og nasjonalt. Det man gjør, må tåle offentligheten, sier Roar Bogerud.

Han er glad for at dette blir satt lys på.

– Jeg synes det er kjempefint at det kommer opp og at det blir satt fokus på. De får stå for det de har gjort. Vi må ta lærdom av det. Vi må finne vår vei ut av det. Det betyr ikke at vi skal slutte å nyte alkohol på møter, men innenfor retningslinjene, sier Bogerud, leder i Buskerud.

Tvedt forstår frustrasjonen



Siden 2016 har VG satt kritisk søkelys på åpenheten i norsk idrett. Idrettspresident Tom Tvedt svarte for seg fra Praha gjennom et telefonmøte med journalister på Ullevaal stadion i Oslo.

– Jeg har forståelse for frustrasjonen. Det er vårt felles ansvar å endre dette. Jeg er berett til å ta ansvar og berett til å endre dette sammen med særforbund og kretsene til norsk idretts beste, sier Tvedt.

VG-kommentator kaller reiseregningene et hån mot grasrota:

Idrettspresidenten innser at omdømmet svekkes av alkoholregningene.

– Dette er ikke bra for norsk idrett. Det svekker omdømmet vårt, men det er bare en måte å gjøre det på. Vi har endret praksis og mange retningslinjer. Jeg er opptatt av å bygge tillit videre, forteller Tvedt.

Siden 2011 har Tvedt sittet i idrettsstyret. I 2015 ble han president.

– Vi er en organisasjon som må utviste et spesielt ansvar når det gjelder denne type pengeforbruk. Regelverket har vært raust i forhold til vanlige folks oppfatning av hva man bruker av penger på mat og drikke. Jeg håper at man har lært av dette. Heldigvis har man justert både holdninger og regelverk til denne typen utgifter, så jeg håper og tror at slike regninger er historie, skriver Petter Norstrøm, styreleder i Hedmark, til VG i en sms.

PS! Innsynet gjelder 1100 filer og 16.000 bilag