Idrettstoppenes store alkoholproblem

Kommentar Kjære idrettsledere, dere er ikke på utdrikningslag. Dere representerer en folkebevegelse tuftet på frivillighet.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Det er mange gode formål idretten trenger offentlige penger til. Skjenking av egne ledere er ikke blant disse.

Men det er dessverre ikke bare antall dokumenter som har flommet over på Ullevaal stadion, etter at 1100 filer og 16.000 bilag omsider ble sluppet onsdag morgen.

Det fremgår med all tydelighet hvordan flyten av drikkevarer i toppen av idretten har vært tilnærmet ukontrollert.

Dette er ikke «gutta på tur», snarere «gutta på ukultur».

Her har det fulgt store mengder alkohol med måltidene, og det stopper ikke med bare en «et glass vin til maten»-kultur.

Bilagene viser også hvordan ren alkoholservering i sene nattetider er blitt fakturert fellesskapet, i en organisasjon der sentral-leddet som kjent får ni av ti kroner inn fra det offentlige.

Informasjonen kommer på bordet mer enn halvannet år etter at den omfattende diskusjonen om åpenhet og pengebruk i norsk idrettsledelse startet.

Dette er runde to i av innsynsrundene, etter at NIF til slutt bestemte seg for å åpne regnskapene etter massivt press. I sommer ble vi kjent med at Norges Idrettsforbund blant annet hadde holdt tett om en suite til 185.000 kroner i Sotsji, brukt 900.000 på å kjøpe seg positiv omtale under Ungdoms-OL, spandert nær 200.000 kroner på samme ungdomsarrangement og holdt party hos stortingspresidenten for 170.000 kroner.

Denne gangen er det reiseregninger som er tema, med unntak av de fleste flyreisene, som først blir offentliggjort senere.

Det viser seg at Norges Idrettsforbund langt på vei har basert seg på å utstyre sentrale personer med et firmakort, som er trukket direkte fra arbeidsgiver, snarere enn å basere det meste av det som er brukt på individuelle reiseregninger.

I disse såkalte «NIF-kortene» fremgår det i bilag etter bilag et oppsiktsvekkende materiale, som gir grunn til å stille grunnleggende spørsmål ved koblingen mellom idrettsledelse og alkohol.

Det er greit å kose seg litt under London-OL, men 240.000 kroner på én og samme restaurant, derav rundt halvparten til alkohol?

Vi snakker tross alt om de øverste ansvarlige for en organisasjon, hvis fremste oppgave er å fremme folkehelse.

Hva har kampen for bedre fysisk aktivitet å gjøre med at godt voksne ledere får meske seg med grappa, barolo, gin tonic og prosescco, og det på på skattebetalernes regning?

Selvsagt går det an å mene at også idrettsledere må få kose seg litt, men volumet på alkoholen som er betalt av NIF er så høyt at det er all grunn til å stille spørsmål ved prioriteringene.

Det mangler jo ikke akkurat på bedre formål å bruke fellesskapets midler til, enn å smøre idrettstoppers ganer.

Trolig forklarer summene som er gått med til moro på dyre restauranter en god del av vegringen for å vise offentligheten hvordan idrettsledelsen har forvaltet tilliten de har nytt godt av.

Og det er tross alt positivt at organisasjonen er i endring, og at en del av forandringen av kulturen innebærer at det nå er innført strenge kjøreregler for refusjon av alkohol.

Men himmel og hav, kjære idrettsledere, dere rakk jammen meg å helle nedpå litt av hvert før korken ble satt på flasken.