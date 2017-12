Kommentar «Godt nytt år. Og god bedring» lød hilsenen til norske idrettsledere forrige nyttårsaften. Ett år senere er pasienten slett ikke friskmeldt.

«Det finnes en trøst for Tom Tvedt & co. ved utgangen av idrettsledelsens annus horribilis. Det kan vel nesten bare gå oppover i 2017», skrev jeg for akkurat ett år siden,

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Hvordan gikk det med den påstanden?

Svaret er sammensatt.

På den positive siden er det heldigvis visse tegn til bedring av tilstanden i norsk idrettsledelse. Omsider ble Inge Andersen avløst, og etter å ha blitt presset fra skanse til skanse, så idrettstoppene til slutt ingen annen utvei enn å vise frem hvordan offentlige midler er blitt øst ut til First House, innflyging av vennligstilte skribenter på businessklasse, alkohol og diverse annet som er milevis fra dugnadsånden bevegelsen er tuftet på.

Men «too litte, too late» preger hele håndteringen av saken – og 2017 har vært et nytt blytungt år for norsk idrettsledelse.

Og nå er faren stor for at 2018 starter med at særforbund og kretser igjen blir for opptatt av sin egen interne andedam, og for lite bevisste på tilliten de forvalter på grasrotas vegne, slik at det er fare for at idrettsstyret utrolig nok kan få fortsette til tross for alt som er avslørt.

Da er i tilfelle parodien komplett.

Men problemene i norsk idrettsledelse handler da heller ikke bare om NIF-toppene sentralt. Også en rekke særforbund bidrar.

Spenn dere fast, her er idrettstoppenes tabbeliste:

• SYKKEL-SMELLEN

Sykkel-VM droppet å sikre seg mot en mulig valuta-risiko, og gikk på en supersmell. Sammen med total mangel på økonomistyring ellers, gjør det at noe man håpet skulle gå omtrent i null ligger an til en minus på opp mot 60 millioner kroner.

• TALLTRØBBEL

Tallene 48 og 18 er ikke identiske. Differansen mellom dem viser forskjellen i antall måneders straff Therese Johaug hadde fått dersom idrettens voldgiftsrett (CAS) hadde kommet til at hun jukset med vilje, fremfor om dopingen var uaktsom. Men skipresident Erik Røste valgte å kommentere saken til NRK slik: «I dag skiller ikke straffeutmålingen mellom det som er bevisst juks, og det som ikke er det». Hæ?

• «SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD»

Det er visst ikke så lett å unnskylde, selv ikke når det så til de grader er på sin plass. Tom Tvedt nektet først å beklage avsløringene om spinnvilt alkoholforbruk. Da han først gjorde det, valgte han å beklage PÅ VEGNE av alle hverdagsheltene som driver dugnad. Som om de har gjort noe som helst galt? Og først etter nærmere to års gransking kom en unnskyldning fra idrettsstyret om hva som har foregått.

• E-POST PÅ AVVEIE

E-post kan være skumle saker, og saken mot Svein-Erik Edvartsen er alt annet enn enkel for Norges Fotballforbund. Da er det ikke noe særlig å gjøre vondt verre ved å sende en e-post OM Svein- Erik Edvartsen, som attpåtil inneholdt saftige negative karakteristikker av ham, TIL nettopp Edvartsen. Men akkurat det gjorde NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt.

• STØRSTE FORSKNINGSSKANDALEN I NYERE TID

Bare begynne å forske på friske utøvere? Eller sørge for å ha nødvendig godkjennelse på plass? NIH og skiforbundets prosjektledelse bare kjørte på. Resultatet: Det Statens helsetilsyn kaller den største forskningsskandalen i nyere tid.

• TAPEREN BRUKT SOM VINNER

Litt av poenget med å forhandle frem en felles forsikringsløsning må vel være at tilbudet til brukerne blir BEDRE? Det var visst ikke så viktig for NIF, da en anbudskonkurranse om klubbforsikringer ble lyst ut. Nei da, de frontet selskapet som tapte, et selskap som tilfeldigvis også er deres sponsor.

• STJERNEN SOM FORSVANT

Når landslaget for kvinner sliter tungt, og Norge har én spiller i den ypperste verdensklasse, burde det vel være mulig å finne et samarbeidsklima der hun trives og er motivert til å gi alt for Norge. Men nei, ledelsen klarte å ikke å unngå et fullt brudd med Ada Hegerberg, og etterpå er søster Andrine blitt utelatt, uten en skikkelig begrunnelse.

• AJER-SKANDALEN

Kristoffer Ajer spilte for U21 mot Kosovo, selv om reglene tilsa at han skulle sone karantene etter to gule kort mot Spania for G19. Men det sjekket aldri Norges Fotballforbund. Ajer spilte uten lov, og dermed forsvant poengene.

• PRESSENS SKYLD?

Man kan sikkert mene mye om pressen, men å legge skylden her for at Therese Johaug påførte seg selv et anabolt steroid, er en situasjon det var vanskelig å se for seg at skulle oppstå. Men jo, landslagssjef Vidar Løfshus leverte varene, han.

• BUKLANDING PÅ BAKROMMET.

Da idrettslederne var samlet i Bodø for blant annet å diskutere åpenhet, fant Roar Bogerud i Buskerud idrettskrets ut at han skulle blåse i de grunnleggende demokratiske prinsippene i organisasjonen, og søke å finne en hemmelig bakromsløsning som skulle begrense åpenheten. Planen – inkludert hvem som skal ha snakket med hvem og planla hva – sendte han ut på en mail til en utvalgt gruppe personer. Det gikk som det måtte gå.

• FEIL NM-VINNER I GOLF

En feil ved turneringsoppsettet i NM gjorde at feil vinner ble kåret – slik at tittelen måtte kalles tilbake

• ... OG I BADMINTON (ekstern lenke)

En regnefeil i sekretariatet gjorde at feil vinner ble utropt i kvinneklassen i NM.

• NEDRYKKSDRAMA SOM IKKE VAR GREI(T)

Ni klubber i 1. divisjon sendte klagebrev, etter at Grei hadde benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget i serieinnspurten på kvinnenes nest øverste nivå. Dermed ble ikke Grei trukket for fire poeng slik klubbene ønsket, i den svært jevne nedrykksstriden. Det gikk utover KIL/Hemne.

• SUITEN SOM FORSVANT

Det er fort gjort å glemme – men å unnlate og fortelle om en suite til 185.000 kroner når man blir spurt om hotellkostnader i Sotsji, er litt av en prestasjon.

• KLARSIGNAL FØR DET VAR GÅTT EN METER

Finn Hågen Krogh ble lansert som ankermann av landslagstreneren i september. Men var det så lurt, da, sett hvordan han har gått denne vinteren, og hvordan Johannes Høsflot Klæbo stormer frem?

• REKLAME-REGELBRUDDET

Merking av reklame i sosiale medier har sine regler. Men det sjekket ikke hverken ski eller fotball-leiren, gitt. Resultatet: Smekk på fingrene fra tilsynsmyndighetene.

Puh.

Men selv om listen er endeløs, er jo tross alt året snart over. Og etter to tunge år for idrettsledere, er de jo så heldige at det kommer nye sjanser og muligheter i 2018.

Og selv om tradisjonen tilsier det motsatte, er det jo ikke mulig å se helt bort fra at det tas til fornuften og det innses at et lederskifte trengs for å gi idretten en ny giv.

Så får vi se om ett år om 2018 blir æraen for friskmelding, eller om idrettstoppene fortsetter å ødelegge for seg selv, og for hverdagsheltene de er satt til å representere.

Godt nyttår.

Og FORTSATT god bedring.