Fjørtofts NIF-fakturaer: Fikk 1,8 millioner

ULLEVAAL (VG) Mens Bjørn Dæhlie fikk betalt for å snakke varmt om OL på «Senkveld», fakturerte Jan Åge Fjørtoft Norges idrettsforbund for 1,8 millioner over en periode på fire år.

Det kommer frem under VGs innsyn i pengebruken til Norges idrettsforbund (NIF) på Idrettens Hus. Fjørtoft har sendt mer enn 10 regninger for sitt arbeid fra 2013 til 2016.

På spørsmål om hvorfor NIF har hyret inn den tidligere fotballspilleren, svarer kommunikasjonssjef Niels Røine slik:

– Jan Åge er en av Norges fremste nettverksbyggere, ikke minst innenfor sport. Det er han både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg så har han jo et veldig godt nettverk innen det politiske Norge, sier Røine til VG.

Les også: NIF betalte Dæhlie for «Senkveld»-intervju

Millionbeløp

I 2014 og 2015 var fakturaene flest og beløpene høyest. Totalt fikk Fjørtoft utbetalt rundt 1,4 millioner i løpet av toårsperioden.

VG+: Les mer om nettverksbyggingen til Fjørtoft her (krever innlogging)

Den kjente idrettsprofilen beskriver jobben sin slik:

– I mitt arbeid forsøker jeg å skape arenaer, og få beslutningstagere til å komme på de arenaene, sånn at man får frem budskapet – som idretten i dette tilfellet hadde. Siden jeg i snitt hadde fire-fem konferansierjobber i måneden, så fant vi ut av den beste måten å gjøre dette på, var å fakturere et fast beløp i stedet. Da kunne de bruke meg som de ønsket, sier Fjørtoft til VG.

Han vil ikke snakke om pris, men etter det VG forstår krever den tidligere fotballspilleren et sted mellom 30.000 og 40.000 når han påtar seg oppdrag som konferansier.

Se også: Brukte over 10 mill. på First House

Mener å ha vært tydelig på rollene

Fjørtoft jobbet først for NIF med folkeavstemningen i Oslo i 2013. Den kampen «vant» idretten. Deretter skulle han overtale norske stortingspolitikere om at et OL i Oslo i 2022 var en god idé. Det gikk ikke like bra.

Etter dette ble Fjørtoft også engasjert til å jobbe med ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

– Hvordan vurderer du din egen verdi for NIF i kampen for å få OL til Oslo?

– Det må du nesten høre med NIF om.

– Har du vært ryddig på din egen rolle som lønnet NIF-ambassadør i alle sammenhengene du har opptrådt?

– Svaret er et klinkende «ja», for det er jeg veldig opptatt av. Når jeg organiserer og skaper arenaer, så er jeg veldig opptatt av hvem jeg representerer. Det er det første jeg sier når noen tar telefonen, sier Fjørtoft til VG.

Les også: Politikere reagerer på First House-pengene

– Avgjørende avstemning

Røine mener både Fjørtoft og Bjørn Dæhlie begge bidro til at folkeavstemningen i 2013 endte med seier for «ja»-siden.

Det er også en del av begrunnelsen for å bruke profilene.

– I forbindelse med at det ble folkeavstemning, var det avgjørende å vinne den. Da valgte man å ta inn de profilene som var tydeligst tilhenger av å få dette til, deriblant Bjørn (Dæhlie) og mange andre. Det var kanskje med på å gi det et positivt resultat, sier Røine.