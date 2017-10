Slik vil omdiskutert sjakksjef hindre krig: La Trump og Kim spille sjakk

Han er best kjent for å tro på skapninger fra andre planeter. Nå mener verdens sjakksjef at Donald Trump og Kim Jong-un må sette seg ned ved sjakkbrettet.

Uttalelsen kommer altså fra Kirsan Iljumzjinov, som i sin tid hadde et nært forhold til både Saddam Hussein og Muammar al-Gaddafi. Nå satser president i FIDE, det internasjonale sjakkforbundet, igjen på storpolitikk.

Denne gang er målet å gjøre forholdet mellom Nord-Korea og USA bedre og hindre en mulig atomkrig.

Iljumzjinov har vært verdens sjakksjef helt siden 1995 og er meget omdiskutert. Magnus Carlsen har aldri lagt skjul på at han ønsker seg en annen president i FIDE.

Kirsan Iljumzjinov har gjentatte ganger har fortalt om da han en dag i 1997 ble hentet av utenomjordiske vesener som tok ham med på en reise i UFO – og returnerte ham samme dag.

– Hvis Donald Trump og Kim Jong-un satte seg ved sjakkbrettet, så vil det gi mindre spenning mellom USA og Nord-Korea, sier han ifølge Interfax.

Han har også foreslått for myndighetene i Sør-Korea at det arrangeres en sjakkturnering mellom barn fra sør og nord i demilitarisert sone.

KOMPIS: Kirsan Iljumzjinov var en av de siste utlendinger som møtte Libyas leder Muammar al-Gaddafi før han ble styrtet. Dette bildet er fra juni 2011. Foto: Ho , Reuters

Kirsan Iljumzjinov er til de grader utenrikspolitisk omdiskutert at han står på USAs sanksjonsliste. Det skyldes hans forhold til Assad-regimet i Syria.

Det jobbes også intenst for å hindre at Iljumzjinov igjen skal kunne gjenvelges som FIDE-president. Russeren – som er tidligere president i republikken Kalmyikia – vant lett mot utfordreren Garri Kasparov under FIDE-valget i Tromsø i 2014.

FIDE kunngjorde våren 2017 at Iljumzjinov hadde trukket seg som president, men selv benektet han dette på det sterkeste.

Sist helg var det kongress i det internasjonale sjakkforbundet, og et flertall (37 mot 20 stemmer) krevde at Iljumzjinov ikke må få stille til valg på nytt i 2018.

– Vi kan ikke hindre ham med makt i å stille til valg, men dette er vår mening, sier visepresidenten i FIDE, grekeren Georgios Makropoulos, ifølge Tass.

– Kirsan snakker i sine taler for mye om både Russland og president Putin. Dette er ikke til fordel for hverken FIDE eller Russland, mener visepresidenten.