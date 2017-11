Foreslår flere års fengsel for deling av private bilder etter Nora Mørk-saken

Arbeiderpartiet vil øke straffene for å dele avslørende, nedverdigende og krenkende bilder til tre års fengsel. Partiet foreslår nå en egen bestemmelse i straffeloven.

I september stod Nora Mørk frem med sin historie om telefonen som ble hacket og private bilder ble spredt. Hun sa at hun knakk sammen og vurderte å droppe VM.

Nå fremmer Aps leder av justiskomiteen, Lene Vågslid, et forslag om strengere straffer.

– Deling av denne type bilder uten samtykke er en relativt ny form for kriminalitet, som har eksplodert i omfang. Den rammer i all hovedsak jenter. Nora Mørk er bare én av mange som har opplevd dette, sier Lene Vågslid.

Hun er imponert over måten Mørk håndterte situasjonen da private bilder ble delt uten samtykke.

– Jeg vil gi henne ros for å vise andre at det er mulig å slå tilbake og gå videre, sier Vågslid.

Mørk er nå i gang med de aller siste forberedelsene til håndball-VM i Tyskland, som starter fredag (1. desember).

– Flere personer vil bli anmeldt. Det er nå kampen begynner. Jeg kommer ikke til å gi meg, sa Nora Mørk til VG midt i november.

Hun innrømmet at hun har kjent på skam og skyld.

Hevnporno



Sammen med to andre Ap-representanter står Vågslid bak et forslag om en egen straffebestemmelse som eksplisitt forbyr hevnporno, og som øker strafferammen for å dele private bilder og filmer uten samtykke.

– Deling av denne typen bilder har store konsekvenser for dem det gjelder. Ofrene opplever ofte at de mister kontrollen, de vet ikke hvem som vet, hvem som har sett og det kan forfølge de som rammes resten av livet. Bilder som er spredd på nettet forsvinner aldri, sier Vågslid.

Her er langrennsdamenes støtte til Nora Mørk:

Hun mener strengere straff vil kunne forhindre at private bilder deles.

– De som tenker å gjøre dette, skal vite at det kan medføre flere år i fengsel, sier Vågslid.

I dag er strafferammen for grove trusler tre år, mens strafferammen for å dele bilder er to år. Ap sier ikke i forslaget eksplisitt hva den nye strafferammen bør være for deling av bilder, men framholder at den minst bør heves til tre år.

Har anmeldt flere



Håndballprofilen Nora Mørk har anmeldt flere personer for å ha delt private bilder fra hennes hackede mobiltelefon. Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene tidligere i høst, og Nora Mørk fikk mye støtte.

– Det skuffer meg veldig at mange heller vil beskytte vennene sine enn å hjelpe meg. Dette har skjedd blant folk jeg har bekjentskap til. Jeg vet at det forskjell på å motta et bilde og å sende det videre. Det er likevel så feigt, sa Mørk til VG da saken ble kjent.

Hensikten med å gå ut med egen historie var å få til en lovendring.

– Dette handler om et langvarig overgrep mot andre mennesker, og det er folk nødt til å forstå. Det er noe jeg ønsker å ta med Stortinget og justisministeren. Det jeg gjør er nøye gjennomtenkt, sa Mørk.