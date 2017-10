NIFs billett-partner la ned Oslo-kontor

Norges Idrettsforbund har gitt det omstridte selskapet «Jet Set Sports» monopol på salg av OL-billetter i Norge. Nå er selskapets kontor på Ullevaal stadion stengt.

I forrige uke skrev VG at bare 183 nordmenn har kjøpt arenabilletter til OL i Pyeongchang om fire måneder. Billettene er kjøpt gjennom selskapet Co Sport – som i sin helhet er eid av Jet Set Sports.

Selskapet – som har flere kobling til NIF – drives av Sead Dizdarevic. Han har tidligere innrømmet å ha betalt store summer under bordet i forbindelse med en av historiens største IOC-skandaler.

Jet Set Sports har nå avviklet sin norske avdeling. Tidligere daglig leder, Gry Bruaas, ber selskapets norske kunder om å kontakte London- og Stockholm-kontorene til Jet Set Sports i fremtiden.

«Vi vil ikke gå offentlig ut med bakgrunnen for foretningsmessige beslutninger. Men norske kunder kommer ikke til å bli påvirket» skriver visepresident i Jet Set Sports i Europa, Sabrina Tschugg-Schlosser, i en epost til VG.

En annen person tett på Jet Set Sports mener avviklingen fant sted fordi «det aldri ble noe særlig salg i Norge».

DEN GANG DA: Jet Set Sports kontorer på Ullevaal stadion er lagt ned. Bildet ble tatt i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det kan ha noe med prisene å gjøre: Før OL i Rio var Olaf Tufte blant dem som reagerte kraftig på pakkeprisene til Co Sports. Roeren brukte ordet «ran» om tilbudene han ble presentert for.

Et eksempel fra OL i Rio: Tre netter på hotell og billetter til friidrett, kvinnesykling på bane, sandvolleyball og svømming kostet 47.200 kroner per hode i dobbeltrom. Både fly og eventuelt enkeltrom kom i tillegg.

Leder i Håndballens Venner, Sigvard Magelssen, var ikke mindre oppgitt i fjor:

– Tre netter på enkeltrom, og tre valgfrie billetter, skulle de ha 60 000 kroner for, uten fly, fortalte han VG.

Det amerikanske selskapet står oppført som sponsor av Norges Idrettsforbund, samtidig som det har fått monopol på salg av OL-billetter til norske kunder. Hva sponsoravtalen inneholder ønsker ikke partene å opplyse om, men NIF sa i fjor at de ikke får provisjon fra billettsalget til Jet Set Sports i Norge.

VAR I RETTEN: Sead Dizdarevic vitnet i retten etter løfte om full imunitet mot straffeforfølgelse. Foto: Douglas C. Pizac , AP

– At Oslo-kontoret nå legges ned, påvirker ikke avtalen mellom idrettsforbundet og det amerikanske selskapet, understreker kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.



Koblingene mellom Jet Set Sports og NIF har handlet om mer enn sponsoravtale og et monopol på salg av OL-billetter: NIF betalte også store summer til Jet Set Sports for å organisere representasjonshuset Norway House under OL i Sotsji.

Selskapet er eid av Sead Dizdarevic, som har tjent en formue på å kontrollere – og selge – billetter til OL gjennom flere tiår. Amerikaneren, med bakgrunn fra Balkan, var for ti år siden involvert i en av de største skandalene i nyere olympisk tid.

Da innrømmet Dizdarevic at han betalte 131.000 dollar til to personer tilknyttet søkerkomiteen til Salt Lake City-OL. Intensjonen var å bli lekenes offisielle billettselger. Det ble Dizdarevic, som tjente 57 millioner kroner på OL i 2002.