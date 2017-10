Zucca med poengrekord i Rangers-tap

(Toronto Maple Leafs-New York Rangers 8-5) Med et show av de sjeldne ble Mats Zuccarello (30) den andre nordmannen som har klart fire poeng i én kamp.

Tre assist og ett mål er den største poengfangsten i én kamp for Zucca så langt i NHL-karrieren.

– Nok en gang viser Mats hvor viktig han er for Rangers. Han står bak alt av offensivt spill. Det skjer vel egentlig ingenting hvis ikke Zucca er på isen. Han er lagets klart beste spiller. Det er verdt å sitte opp til 4.15 for å se hvor god han er, sier TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm til Nettavisen.

Espen Knutsen var første nordmann til å gjøre minst fire poeng i én kamp i NHL. Han klarte det tre ganger.

På tampen av første periode sto nordmannen for sin første målgivende pasning, og deretter gikk det slag i slag: Drøye syv minutter ut i andre periode spilte han frem Mika Zibanejad til nok en Rangers-scoring, før han fire og et halvt minutt senere serverte nok en assist.

5-5-målet satte Zuccarello inn selv med en styring på et skudd fra Marc Staal.

RETT I KASSA: Slik så det ut da Mats Zuccarello satte pucken bak Toronto-målvakt Frederik Andersen. Foto: Claus Andersen , AFP

Det så ut til å bli en imponerende opphenting i en intens kamp. Men i siste periode maktet ikke newyorkerne å få pucken i mål. Maple Leafs scoret tre ganger og sikret seg 8-5-seieren.

Zucca er en av tre Rangers-spillere som skal være visekaptein for backen Ryan McDonagh denne kampen. Han skal bytte på med lagkameratene Marc Staal og Rick Nash med å ha «A» på drakten. Kun to spillere av gangen kan ha det under kampene. Det er første gang at den norsk spiller får dette vervet i verdens tøffeste ishockeyliga.

Zuccarello har vært i New York Rangers siden 2010/11-sesongen. Han har fått med seg 384 kamper for klubben. Zuccarello har scoret 87 mål. Han har også bidratt med 179 målgivende pasninger.