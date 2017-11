Scoret emosjonell touchdown kun timer etter familietragedie

Marquise Goodwin (26) brast i gråt da han sendte San Fransisco 49ers i ledelsen mot New York Giants natt til mandag. Kun timer tidligere hadde kona Morgan (24) mistet deres ufødte barn.

Fortvilte 49ers-fans møtte opp på Levis Stadium i håp om å unngå sesongens tiende strake tap, på like mange forsøk. Til tross for klubbens elendige start, har den kommet i søkelyset etter at spillergruppen har støttet opp om deres tidligere lagkamerat og siste arbeidsgiver for Colin Kaepernick.

Men det så allerede før avspark ut som om denne kampen betydde noe litt mer enn de ni foregående for Goodwin. Fotografert gråtende sammen med lagkamerat Eric Reid, på kne under nasjonalsangen, mens hånden forsøkte å skjule tårene.

Etter kampen fortalte han hvorfor på Instagram.

«Jeg vil bare takke dere som har bedt for Morgan (@morganakamomo) og meg selv under svangerskapet. Dessverre mistet vi den lille gutten vår grunnet komplikasjoner, og måtte ende svangerskapet i natt rundt klokken 4.»

– Takknemlig overfor Gud

Da var det mer enn forståelig at han pekte mot himmelen da han krysset målgården etter en ellevill touchdown som strakte nesten hele banen (83 yards). Han satte seg ned på kne, korset seg raskt i bønn før han til slutt ble omfavnet av lagkameratene.

26-åringen fra Texas er dypt religiøst og benytter Twitter aktivt til å publisere sine favorittvers fra bibelen.

«Selv om vi er såret, er jeg takknemlig for erfaringen og takknemlig overfor Gud som har velsignet meg med en kone så modig og tøff som Morgan. Smerten, både fysisk, mentalt og emosjonelt, som hun har gjennomgått er ufattelig.» fortsetter han på bildetjenesten.

Goodwin forlot garderoben umiddelbart etter kampen for å tilbringe tid med familien, melder NBC.

ARM I ARM: Lagkameratene Marquise Goodwin (til høyre) og Eric Reid sliter med å holde følelsene tilbake under nasjonalsangen. Foto: Marcio Jose Sanchez , AP

I verdenstoppen i to idretter

Goodwin er ikke helt som sine lagkamerater i amerikansk fotball. Han har også vist seg frem i særdeles grad i friidrett med det amerikanske flagget på brystet.

Etter to gull i lengde under junior-VM i 2008 og knust all motstand i det nasjonale college-mesterskapet, ble han i 2012 tatt med i OL-troppen til London.

Kvalifiseringshoppet på 8,33 meter ville vært nok til å snappe gullmedaljen fra hjemmehåpet Greg Rutherford i OL-finalen med to centimeter, men den da 22-år gamle Goodwin klarte ikke gjenskape bragden og ble sist i finalen.

Det var også gjennom friidretten han møtte hekkeløperen Morgan Goodwin-Snow, dobbelt gullvinner fra junior-VM i 2012.

I 2013 ble han draftet av Buffalo Bills etter en imponerende treningsleir, men fikk en røff start på fotballkarrieren på øverste nivå. Tre år senere gjorde han comeback på friidrettsbanen og i 2016 satte han personlig bestenotering og årsbeste i verden med 8,45 meter.

Det gjør han til den 43. lengsthoppende gjennom tidene.

Senest i juni i år vant han Diamond League-stevnet i Birmingham med et hopp på 8,43 meter.

PSSST! San Fransisco vant kampen 31-21 og kunne juble for sin første seier denne sesongen (1-9). Dermed gikk de forbi Cleveland Browns som NFLs dårligste lag så langt i sesongen (0-9).