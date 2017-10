Stjernetrener skjeller ut Trump

Supertrener Gregg Popovich (68) la ingenting imellom da han ringte til en journalist for å skjelle ut Donald Trump: – Han er en patologisk løgner, intellektuelt og følelsesmessig uegnet til å sitte i Det hvite hus.

Gregg Popovich er ingen hvem som helst i amerikansk idrett.

Han har vært trener for det profesjonelle basketlaget San Antonio Spurs siden 1996. Ingen aktive trenere har ledet et NBA-lag lenger. Popovich har vunnet mestertittelen fem ganger og er kåret til årets trener tre ganger i NBA.

Han er også kjent for å si hva han mener om sosial urettferdighet.

Ringte journalist

Nå er han også kjent for å ringe til en journalist for å si hva han mener om verdens mektigste mann. Flere amerikanske idrettskjendiser har i kraftige ordelag kritisert Donald Trump, blant andre basketstjernen LeBron James – men antakelig ingen med like kraftig skyts som Popovich.

(Saken fortsetter under videoklippet der LeBron James fastholder at han synes Trump er en «boms»)

Det gjorde Gregg Popovich mandag.

Da The Nations sportsredaktør Dave Zirin svarte på San Antonio-trenerens anrop, fikk han høre en Gregg Popovich som var mer frustrert, lei og full av sinne «enn noengang».

– Jeg vil si noe, og vær så snill å la meg snakke, og vær så snill å forsikre deg om at jeg blir sitert på dette, innledet Popovich ifølge The Nation.

– Skaper splid

Bakgrunnen for den legendariske trenerens oppringing, var Donald Trumps forklaring om hvorfor han ikke har uttalt seg offentlig om fire amerikanske soldater som nylig ble drept i et bakholdsangrep i vestafrikanske Niger. Trump hevdet at «de fleste» av hans forgjengere, som Barack Obama, «ikke ringte» de pårørende ved liknende tilfeller.

Det er beviselig feil.

– Jeg vil ringe når det passer, når jeg mener jeg er i stand til å gjøre det, sa Donald Trump.

Det gjorde Popovich, med militær bakgrunn, rasende.

– Hans kommentarer (i dag) angående de som har mistet sine kjære i krig og hans løgner om at tidligere presidenter som Obama og Bush aldri tok kontakt med deres familier, er så lite imponerende («pale») at jeg ikke finner ord, sier San Antonio Spurs legendariske trener til The Nations sportsredaktør.

Vel å merke etter å ha understreket at han «er blitt så» overrasket og skuffet over mye av det «denne» presidenten har sagt; hans tilnærming til å styre landet, som later til å være ved endeløst å skape splid.

– Feiging uten sjel

Her tar Gregg Popovich en pause.

The Nations sportsredaktør tror at stjernetreneren har gått tom for ord og at samtalen – eller monologen– er over. Men så trekker San Antonios karismatiske trener pusten, og fortsetter.

– Denne mannen i The Oval Office (presidentens offisielle arbeidsrom) er en feiging uten sjel, som tror at han bare kan bli stor ved å bagatellisere andre. Dette har selvsagt vært en vanlig praksis for ham. Men å gjøre det på denne måten, og å lyve om hvordan tidligere presidenter har respondert når det gjelder soldaters død, er å synke så lavt som det er mulig å komme, sier Gregg Popovich.

Avslutningen hans er mildt sagt av det ramsalte slaget.

– Vi har en patologisk løgner i Det hvite hus; Uegnet intellektuelt, følelsesmessig og psykologisk. Og hele verden vet det. Spesielt de som er rundt ham hver dag. De som jobber for presidenten burde skamme seg, fordi de bedre enn noen vet hvor uegnet han er. Og fortsatt gjør de ikke noe med det. Mest av alt er dette skamfullt for dem, sier Gregg Popovich.

Så sier han «ha det» til The Nations sportredaktør Dave Zirin og avslutter «samtalen».

Det var det.

PS! NBA-sesongen starter natt til onsdag norsk tid. San Antonio Spurs spiller sin første seriekamp på hjemmebane mot Minnesota Timberwolves natt til torsdag norsk tid.