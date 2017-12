Kevin Durant banens gigant da Warriors kriget seg til seier

(Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers 99-92) I sin 15. NBA-sesong har muligens LeBron James (32) aldri vært bedre. Likevel var det Kevin Durant som var kampens gigant da lagene møttes for første gang siden NBA-finalen i juni.

I en intens og herlig basketballkamp mellom to av de beste lagene i ligaen var det Golden State Warriors-spiller Kevin Durant som stjal showet i Oracle Arena.

Durant noterte seg for 25 poeng, syv returer og fem blokkerte skudd, og var svært toneangivende da Warriors vant sin 12. kamp på de siste 13 forsøkene, hvorav de siste åtte seirene har vært uten stjernespiller Steph Curry.

Sett denne? Ingen nordmenn i NBA siden 1989: – Nærmest umulig

I tillegg hadde Durant noen svært gode defensive sekvenser på blant andre LeBron James, spesielt sent i oppgjøret.

– En av grunnene til at vi vinner og er såpass gode defensivt i dag, er Kevin. Han tar enhver utfordring og var veldig bra i dag, sier Warriors-spiller Draymond Green til ESPN etter kampen.

I tillegg sto Klay Thompson frem etter at han scoret syv av de siste syv poengene for Warriors. Thompson endte med 24 poeng etter å ha truffet på fire trepoengere, mens Draymond Green noterte seg for en triple-double med 12 poeng, 12 returer og 11 assists. Han ble med det den sjette spilleren til å notere seg for en triple-double på «Christmas Day» (25.desember, juleaften i USA).

Monsterkamp fra Love

Da hjalp det ikke for gjestene fra Cleveland at Kevin Love og LeBron James kombinert sto for 51 poeng og 24 returer. Love ble kampens toppscorer med 31 poeng, i tillegg plukket han ned 18 returer (tangering av sesongbeste). James, som spilte i sin tolvte «Christmas Day»-kamp i karrieren, scoret 20 poeng, plukket seks returer og hadde seks assists.

Fra forrige julekamp: Irving senket Golden State Warriors - igjen

32-åringen (33 år 30.desember) snitter også på karrierebeste per kamp på treffprosent fra gulvet (57 %), treffprosent fra trepoengslinja (41.1 %), assistsfronten (9.2 assists), i tillegg til nest best på returfronten (8.2 returer) og 28.4 poeng per kamp, som er det høyeste på syv sesonger. Men hverken han eller noen andre Cavaliers-spillere kunne stoppe Durant og Thompson.

Artikkelen fortsetter under bildet

20 POENG: Her dunker LeBron James inn to av hans totalt 20 poeng. Foto: Thearon W. Henderson , AFP

Se hvem vi tippet på topp før sesongen: Slik ender NBA-sesongen 2017/18

Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele oppgjøret, men Warriors trakk til slutt det lengste strået og vant med syv poeng, 99-92. Det var bare Cavaliers' tredje tap på de siste 22 kampene.

Borteseier i basketballens mekka

Tidligere på dagen møttes New York Knicks og Philadelphia 76ers til formiddagskamp i basketballens mekka, Madison Square Garden. Det var tett og jevnt hele oppgjøret, men 76ers viste muskler på tampen av oppgjøret og vant 105-98.

76ers-spiller Joel Embiid ble kampens gigant med 25 poeng, 16 returer, tre assists og tre blokkerte skudd, mens J.J. Redick noterte seg for 24 poeng og seks returer etter å ha truffet på fire trepoengere.