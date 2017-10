Bare én nordmann har spilt på basketballsportens desidert øverste trinn, nordamerikanske NBA. Og det er 28 år siden det skjedde.

Torgeir Bryn er den siste (og eneste) nordmannen som har spilt i NBA. Det var i 1989. Han noterte seg for tre kamper, ti minutter totalt på banen og bare fire poeng.

Nå - 28 år senere - har fortsatt ingen andre nordmenn spilt for noe NBA-lag.

– Det er noen åpenbare grunner til at det nærmest er umulig for nordmenn å komme til NBA, sier basketkommentator i Viasat, Arnstein Friling, til VG.

VRAKET: Her er VGs artikkel fra 1989.

Friling har fulgt ligaen tett i mange år og peker på de fysiske forutsetningene som hovedgrunnen til at nordmenn ikke lykkes i å komme inn i verdens gjeveste basketliga.

FYSISK MONSTER: LeBron James er verdens beste basketballspiller for øyeblikket. Han er 203 centimeter høy og veier 118 kilo. Foto: Gregory Shamus , AFP

– Det er få NBA-spillere som er under 1,90 meter høye, og de som er under 1,98 meter høye, må som regel være helt latterlig atletiske. Da konkurrerer man med utøvere som generelt er bygget som Usain Bolt. Antallet hvite, europeiske spillere under 2 meter høyde som har kommet til NBA de siste ti årene, kan telles på under to hender.

– Ikke fått noe gratis



Til sammenligning har har hele syv norske ishockeyspillere spilt i NHL siden 1989: Mats Zuccarello, Andreas Martinsen, Espen Knutsen, Ole-Kristian Tollefsen, Patrick Thoresen, Jonas Holøs og Anders Myrvold.

NHL-kamper for nordmenn siden 1989: Mats Zuccarello (Rangers): 387 kamper. Espen Knutsen (Ducks og Blue Jackets): 207 kamper. Ole-Kristian Tollefsen (Blue Jackets og Flyers): 163 kamper. Patrick Thoresen (Oilers og Flyers): 106 kamper. Andreas Martinsen (Avalanche og Canadiens): 119 kamper. Jonas Holøs (Avalanche): 39 kamper. Anders Myrvold (Avalanche, Bruins, Islanders og Red Wings): 33 kamper.

– Både Zuccarello og Shampo var blant de aller beste spillerne i Sverige før de slo igjennom i Nord-Amerika, mens andre norske spillere har kommet seg dit gjennom knallhardt arbeid og oppofrende spill. De har ikke fått noe gratis, sier Nettavisen-journalist Roy Kvatningen.

Mannen bak podcasten NHLPrat og basketjournalist i Laagendalsposten, Torgrim Bakke, sier følgende:

– Tradisjon er jo tellende, spesielt for hva små velger å satse på. Hockey har vi hatt i mange, mange år, mens basket er en relativt ny import. Og primærarena for atletiske ungdommer på rundt to meter var håndball. Det er mange potensielt gode basketspillere på norske håndball-lag.

SPILT MOT VERDENSSTJERNER: Torgrim Sommerfeldt (til høyre) har spilt mot verdensstjerner. Nå er han i Asker Aliens. Foto: Fredrik Solstad , VG

Torgrim Sommerfeldt spilte Nike Hoop Summit (en kamp med de største talentene i verden) i 2008 med flere av dagens NBA-spillere, som Boban Marjanovic, DeMar DeRozan og Al-Farouq Aminu.

– Folk i Norge har ikke noe forhold til basketball. Du skal ikke lengre enn til Sverige og Finland for å finne nasjoner som har klart å bygge opp kulturen og interessen. Nå gjør de det utrolig bra internasjonalt. Det er bare synd at vi står på sidelinjen å ser på, sier Sommerfeldt til VG.

Asker Aliens-spilleren på 198 centimeter forteller selv at han var i kontakt med flere NBA-lag før han ble skadet. Kneskadene har lenge ødelagt for Sommerfeldt, som tror han kunne blitt signert av et NBA-lag om han hadde holdt seg skadefri.

– Hva som kunne skjedd om jeg ikke hadde blitt skadet er ikke godt å si. Jeg har selvinnsikt nok til å vite at jeg nok ikke hadde blitt noen superstjerne som Zucca, men kunne nok ha utfylt en rolle på et NBA-lag.

Realistisk sett er sjansen minimal hvis man ikke er over 2,05 meter høy, mener Friling.

– Man må i tillegg være velsignet med naturlig hurtighet, spenst og styrke. Så må man ha trent knallhardt til man er 16-17 år. Og man må helst ha reist utenlands, og fått et gjennombrudd i et av de store akademiene til de europeiske storklubbene, helst før man er 17-18 år, sier Friling.

– Umulig er det ikke for en nordmann. Men sjansene er små.