Nå sier Tom Tvedt «unnskyld»

Idrettspresident Tom Tvedt sier nå unnskyld for alkohol-regningene som har kommet fram denne uken.

Det skjedde i Ukeslutt på NRK P1 lørdag.

– Ja, jeg kan si unnskyld for den situasjonen vi har kommet opp i, sa idrettspresidenten i intervjuet.

– Det er mange dårlige eksempler som har kommet fram. Jeg har stor forståelse for grasrota og folk i Norge reagerer. Sånn sett sier jeg unnskyld på vegne av det som skjedde etter 2015 da jeg ble president, også ting som jeg ikke var med på. Jeg er opptatt av å endre dette.

Da Tom Tvedt holdt pressekonferanse fra Praha på telefon til Oslo torsdag, ville han på direkte spørsmål ikke si unnskyld.

Derimot sa kommunikasjonssjef Niels Røine «unnskyld» som gjest på Dagsrevyen senere torsdag, da han var i debatt med VG-kommentator Leif Welhaven.

Tom Tvedt sa på Ukeslutt lørdag at de gjennomfører en holdningsendring i norsk idrett.

– Hele norsk idrett med 2,2 medlemmer er pliktig til å jobbe etter våre verdier. Vi skal jobbe for at det hver dag er minst mulig alkohol og rus i idretten, sa idrettspresidenten.

– Hvorfor må idrettstoppene drikke alkohol, ble han spurt – blant annet de betalte over 100 000 kroner på samme restaurant under London-OL i 2012.

– Jeg skjønner diskusjonen. Det som skjer i London, er et gjesteprogram. Det er representanter fra Stortinget, regjeringen, sponsorer ... vi har 40 mill. i sponsorinntekter. Vi lager et gjesteprogram under de olympiske leker, og i den forbindelse har det blitt servert alkohol.

Idrettspresident mente at det er «kotyme» at du kan få alkohol til maten. Tom Tvedt gjentok at det nå er gjennomført mange restriksjoner, og at det i utgangspunktet ikke blir refundert alkohol.

– Men det skal forhåndsgodkjennes før det serveres.

– Vi skal fortsatte være gode verter. Kongen skal få muligheten til å få et glass vin (også i fremtiden). Men det er formene og volumet som vi har strammet inn på.

Ingrid Kristiansen sa på Ukeslutt at hvis idrettstoppene vil ha «vin og øl og champis, så kunne de ha kjøpt det selv».

– Jeg er glad for at jeg ikke visste den gang jeg var aktiv det jeg vet i dag. Jeg ser at mange idrettsledere ikke er så interessert i idretten, de er mer interessert i å snakke med de riktige folkene i de riktige fora med det riktige glasset i hånden.

Tom Tvedt gjentok også lørdag at han ikke har planer om å gå av som idrettspresident.

– Jeg er valgt til 2019. Jeg har gjennomført endringer. Mer gjenstår, men jeg har tenkt å fortsette å gjøre dette sammen med mitt gode styre.