André Villa vil fylle Ullevaal Stadion med 400 lastebillass jord – og verdens beste ekstremsportutøvere

André Villa har lagt de mest halsbrekkende stuntene på hylla og stiftet familie. Nå arrangerer han i stedet ekstremsportshow for familier på Ullevaal Stadion.

Til sommeren skal Ullevaal Stadion forvandles til en ekstremsportarena. Og familiefokus på showet til tross – motorsykkelakrobaten håper hans egen sønn velger en annen karrierevei enn ham.

– Storm er snart to år og han er fullstendig klar over hva jeg driver med. Der er det motorsykler i hånden hele tiden, og jeg har ikke noe ønske om at han skal gå den veien, sier Villa.

– Det er jo fullstendig galskap. Han kan kjøre motorcross, men ikke freestyle motorcross. Det er for drøyt, sier Villa om sønnens eventuelle fremtidsplaner.

Les også: Nær døden-ulykke endret Villas syn på livet



Men til sommeren er det nettopp de mest ekstreme utøverne innen en rekke disipliner både med og uten motor som skal underholde på Ullevaal Stadion.

Noen av de beste i verden innen alt fra sparkesykkel og BMX til freestyle motorcorss (FMX), supercross, speed and style og snøscooter kommer til Oslo i juni 2018. Speed and style-banen som bygges opp av 400 lastebillass med jord blir ifølge arrangøren historiens største.

Se André Villa gi en smakebit av hva man vil få se i videoen øverst i saken!

Lover spektakulære triks



I samarbeid med Oslo Motorshow og motorsportforbundene håper arrangøren å lage en heldagsevent for store og små, med gratis utstilling og aktiviteter på formiddagen og show på Ullevaal på kvelden.

– Freestyle motorcross er idretten jeg konkurrerte i, og jeg skal få tak i de råeste atletene i verden og skal legge til rette for de sykeste triksene i verden, sier Villa.

Men den tidligere X-Games-utøveren tror backflips og spektakulære hopp med motorsykkel for enkelte kan havne i skyggen av langt mindre oppsiktsvekkende doninger når høydepunktene skal oppsummeres.

– Det mest ekstreme kan faktisk være det minste «kjøretøyet», altså sparkesykkelen. Mange forbinder det med menn i slips og barn som leker i gaten, men de som kommer hit skal kaste seg ned fra et 12 meter høyt tårn og gjøre de villeste triksene.

Les også: Sønnens fine hyllest til Micheal Schumacher

Ullevaal Stadion tok initiativ

Det var Ullevaal Stadion, hvor det nå spilles langt færre fotballkamper enn tidligere etter at Vålerenga flyttet inn i sin nye storstue, som tok initiativ til å skape ekstremsporteventen. Villa beskriver sin egen reaksjon som et sjokk da han fikk forespørselen.

– Å få muligheten til å lage mitt eget show og kjøre sykkel på respektfulle Ullevaal Stadion trodde jeg aldri kom til å skje. Jeg føler meg priviligert og enormt motivert.