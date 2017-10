Andreas Mikkelsen (28) leder foran Mads Østberg (29) etter VM-etappene i rally fredag formiddag.

De to nordmennene har hatt mange nedturer i 2017, men i Rally Catalonia har begge fått en knallstart.

Mikkelsen kjører sitt første rally etter at han nylig underskrev kontrakt med Hyundai ut 2019.

Østberg på sin side sto over Rally Tyskland, fordi han ikke følte seg trygg med bilen etter en dramatisk situasjon i et EM-rally like før.

VG+: Spesialsending om motorsport

– Mikkelsen er god for VM-gull med Hyundai, sier rallyfører Anders Grøndal i en spesialsending om motorsport som fredag ble lagt ut på VG+.

GOD FART: Mads Østberg. Foto:

– Er Hyundai rett valg for Mikkelsen?

– Ja!

Etter de tre første fartsprøvene i VM-rallyet ligger Mikkelsen fattige 0,6 sekunder foran Østberg i Ford.

Verdensmester Sebastien Ogier, også han Ford, ligger drøyt fem sekunder bak Mikkelsen.

– Det er en ny bil, og jeg må bli vant til den. Men selvfølgelig har det vært en fin formiddag for meg, sa Mikkelsen til wrc.com før lunsjpausen.

– Jeg var litt for forsiktig på etappe nummer én og to, men jeg forandret oppsettet til nummer tre, slik at jeg fikk en bedre følelse. Når jeg får bilen som jeg vil, kommer dette til å gå veldig, veldig fort.

Les også: Østberg dropper VM-rally etter drama i 180/km/t: - Føler meg ikke trygg

Ott Tänak fra Estland vant den første etappen, mens Kris Meeke fra Storbritannia gikk seirende ut av den andre. På den tredje etappen var Mikkelsen og Østberg best - og de overtok også de to øverste plassene til nå i rallyet.

Mads Østberg slet med dårlig sikt.

Les også: Nå kan Andreas Mikkelsen sikte mot VM-gull igjen

– Jeg har aldri hatt så mye støv i bilen før. Vi vil prøve å løse det og få det bedre i ettermiddag. Jeg har bedt teamet om å prioritere å finne hullet som gjør dette, sa Østberg til WRC-radioen etter etappe nummer tre. Han har denne gang Torstein Eriksen som kartleser.

De samme tre fartsetappene kjøres på nytt fredag ettermiddag.

Rally Catalonia innledes med seks fartsprøver fredag, så følger sju fartsprøver på asfalt lørdag, før det er seks avsluttende prøver søndag.