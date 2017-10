Den nederlandske Formel1-kometen Max Verstappen ble straffet med fem sekunder tilleggstid etter søndagens USA Grand Prix. Det har ført til drapstrusler mot en dommer.

Mika Salo – tidligere finsk Formel1-fører – var en av dommerne som straffet 20-åringen. Det førte til drapstrusler.

– De kom særlig fra Nederland, sier Salo til Suomi F1, gjengitt av Aftonbladet.

Verstappen kjørte i mål som tredje beste bil og kom smilende og stolt inn i rommet der de tre beste venter før de skal på seierspallen.

Nederlenderen klarte 3. plassen takket være en spektakulær forbikjøring av finske Kimi Räikkönen på den aller siste runden.

Intetanende snakket Verstappen ivrig med toeren Sebastian Vettel mens TV-kameraene rullet. Plutselig oppdaget han at Räikkönen, som rullet inn som fjerde bil i mål, kom inn i rommet. Så ble Verstappen fortalt at dommerne ga ham fem sekunder tillegg – og landsmannen Räikkönen fikk 3. plassen.

Dommerne mente at Verstappen – sønn av tidligere Formel1-fører Max Verstappen – hadde skaffet seg en fordel ved å kjøre utenfor selve banen. Derfor straffet de han med fem sekunder tillegg.

FINNER: Mika Salo (t.h.) sammen med landsmannen Kimi Räikkönen, som avanserte til 3. plass da Max Verstappen ble straffet i USA. Bildet er fra Sotsji. Foto: Maxim Shemetov , Reuters

Nederlenderen, som ikke er kjent for å være spesielt ydmyk, raste etterpå:

– Det er alltid den samme idioten som dømmer mot meg, sa han – og mente da Garry Connelly, som ga ham en straff også i Mexico Grand Prix i 2016.

Men det gikk altså også ut over Mika Salo, som var en annen av dommerne.

– Regler er regler. Det fremgår tydelig at hvis en fører drar fordel av å kjøre utenfor banen, så skal det straffes. Max lå bak Ferrari'en før svingen, men var foran da de kom ut av svingen. Det er tydelig, sier Mika Salo til Suomi F1.

I tillegg til drapstruslene, har det også blitt gjort endringer på Wikipedia-siden om Salo. Der står det at han er en dommer som blir betalt av Ferrari.

– Det var nok en spøk, men vi kan ikke tolerere trusler verken mot meg eller andre dommere, sier finnen og er klar på at de fleste truslene kom fra Verstappens hjemland.

Kommentatorene på norske Viasat var blant svært mange som reagerte negativt på straffen mot Verstappen søndag.

– Det er høl i hue, utbrøt Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

– Det er trist og dumt for sporten, fortsatte hans sidekommentator Henning Isdal.

– Jeg kan være enig i at det var en «short-cut», men jeg er ikke enig i at Verstappen ble straffet. Jeg synes at Verstappen hadde fortjent den pallplassen, mente Isdal.