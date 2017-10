Foreldrene har brukt millioner på å gjøre Dennis til racerfører. Nå håper han at han snart kan betale tilbake.

SON (VG) Mamma og pappa til Dennis Olsen (21) forteller at de har brukt «alt de har eid» på at sønnen skal bli racerbilstjerne. Helgens Porsche Supercup-avslutning kan bli vendepunktet.

For mulighetene er gode for at østfoldingen blir profesjonell Porsche-fører fra neste år. I så fall får han en helt ny tilværelse med flere millioner kroner i lønn.

– Vi har brukt alt av tid og penger, forteller mamma Elisabeth.

– Handler det om millioner?

– Ja, jeg har ikke regnet på det, men millioner er det garantert. Vi har gitt alt av det vi har eid og hatt, svarer pappa Roy Espen.

Vi befinner oss på Porsche-senteret i Son. Rundt oss kryr det av Porscher i friske farger. Dennis Olsen skal på middag med sponsorene sine for å feire at han nylig ble tysk mester i Porsche Carrera.

UKJENT STJERNE: Racerfører Dennis Olsen i Porsche Supercup. Foto: Privat

– Det er disse to som har gitt meg sjansen til å holde på med det her, og som alltid har støttet meg, sier Dennis Olsen selv.

Motorsport er penger. Mye penger. Veldig mange av dem som blir toppførere er sønner (og i noen tilfeller døtre) av steinrike folk. Andreas Mikkelsen og Mads Østberg er eksempler på to karer som har hatt rike fedre bak seg på veien mot verdenstoppen.

Familien Olsen/Olstad er en ganske vanlig familie fra Våler i Østfold. Pappa Roy Espen driver sitt eget firma. Mamma Elisabeth har fulgt sønnen verden rundt i mange år.

– Hvordan er det å konkurrere mot alle de rike sønnene, Dennis Olsen?

Racerføreren bruker overraskende kort tid til å tenke seg om:

– Jeg tenker ikke så mye på dem. Jeg tenker mer på at det er synd for sporten hvis de som er gode faktisk ikke får muligheten.

– Problemet gjelder vel mest formel-klassene. Enn så lenge er det ikke sånn i GT-racing, som jeg driver med. Her får talentene plass. Men det kan jo endre seg der også.

Og så fortsetter han:

– Og da har jeg forhåpentligvis allerede en plass!

NORSK FLAGG: Dennis Olsen har med seg flere norske sponsorer i 2017-sesongen for å dekke utgiftene. Kanskje blir han profesjonell Porsche-fører fra 2018. Foto: Privat

– Skal du tilbakebetale til foreldrene dine da?

– Vi må finne på et eller annet!

Dennis Olsen forteller at han begynte å kjøre gokart allerede som fem-seksåring hjemme på Varna-banen.

– Jeg har kjørt noe sånn som 300 løp i mitt liv. Og det er bare fem-seks løp som mamma ikke har vært på.

Elisabeth Olstad angrer ikke på all tiden hun har brukt i motorsportsdepoter gjennom mange år.

– Jeg angrer ikke et sekund. Og ikke ei krone.

TALENT: Dennis Olsen øverst på pallen med Max Verstappen på 2. plass i 2011. Verstappen er i dag Formel1-fører. Den drømmen har nordmannen gitt opp. Har det noe med penger å gjøre? Foto: Roy Espen Olsen

– Jeg har holdt meg i bakgrunnen. Men jeg har vært der for Dennis når han har trengt meg.

21-åringen er klar på at mammas tilstedeværelse har vært viktig:

– Når ting går bra, er det enkelt. Men når ting ikke går så bra, er det deilig å ha noen rundt deg som du kan prate med og gjerne legge igjen noen tårer på skulderen til.

– Noen ganger har det vært tøft, men de har alltid vært der og støttet meg.

Dennis Olsen ville, som alle andre, til Formel1. Han holdt på det målet lenge, lenge. Blant rivalene – som han slo flere ganger – var nåværende Formel1-fører Max Verstappen. For noen år siden skjønte Olsen at det ikke var mulig. Bare et sted mellom 20–30 får kjøre Formel1 hvert år. Til sammenligning er det kanskje 400–500 spillere i Premier League.

– Men jeg angrer ikke på at jeg i stedet satset på GT-racing.

Ekspertene er klare på at det Dennis Olsen nå gjør er noe av det beste som er prestert i norsk motorsport. Han har altså allerede vunnet det tyske mesterskapet («EM» kaller han det), og nå er det sesongavslutning i Porsche Supercup («VM» kaller Dennis Olsen det).

NORSKTOPPER: Dennis Olsen og rallyføreren Andreas Mikkelsen (th) diskuterer på Rudskogen i sommer. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Jeg mener det er en skandale om han ikke får en fullverdig fabrikkontrakt i Porsche, sier Simen Næss Hagen, som står bak motorsportssiden parcferme.no.

Foran helgens to løp i Mexico er det allerede klart at han blir dårligst nummer to. Men han ligger tre poeng bak sammenlagtlederen, den 31 år gamle tyskeren Michael Ammermüller.

– En fører av et slikt kaliber, uavhengig av om han vinner i helgen eller ikke, fortjener nå bokstavelig talt godt betalt for jobben han gjør på banen, mener Simen Næss Hagen.

– Jeg ønsker selvfølgelig å vinne supercupen også, men jeg har svært lave skuldre, sier Dennis Olsen.

Hvis han er én plass bedre enn Ammermüller i begge løpene, holder det akkurat til tittel. Hver plass utgjør nemlig to poeng. Porsche Supercup-racene går som støtteløp til Formel1-løpet på Autodromo Hermanoz Rodriguez i Mexico City.

– Jeg har ingenting å tape. Alt er bare bonus, sier Dennis Olsen.