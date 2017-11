Drama i VM: Petter Solberg mistet sølvet

Det ble en ekstremt dramatisk duell mellom Petter Solberg (42) og svenske Mattias Ekström (39) om VM-sølvet i rallycross.

Nordmannen måtte nøye seg med bronse, og Ekström mente etterpå at Solberg og hans teamkollega Johan Kristoffersson hadde kjørt unfair i semifinalen.

Mot målpassering i semifinalen lå Mattias Ekström og Petter Solberg side om side. Svensken kjørte først av de to i mål – men klarte ikke den siste svingen og tok en «snarvei» fram til 2. plass, mens nordmannen kom i mål som nummer tre.

– Definitivt ikke lov, fastslo NRK-ekspert Morten Bermingrud på direkten fra VM-avslutningen i Sør-Afrika.

Men juryen godkjente Ekströms målpassering, noe som betydde at Solberg måtte gjøre en superfinale om han skulle redde VM-sølvet. Det klarte han ikke, og det endte dermed med svensk sølv og norsk bronse i verdensmesterskapet 2017. Solbergs teamkompis Kristoffersson har forlengst sikret seg gullet.

Solberg lå ett poeng foran Ekström foran helgens VM-avslutning. Før søndagens semifinaler hadde svensken tatt fire poeng på Solberg, og lå dermed tre poeng foran. Dermed var det fire poengs forsprang foran finalen.

Der ble Ekström nummer tre og Solberg nummer fire. Kristoffersson vant nok en gang – det er hans syvende seier i år.

Mattias Ekström syntes det var unfair kjøring av Solberg og hans lagkamerat Kristoffersson i semifinalen:

– Jeg forventet ikke det, sa Ekström i et TV-intervju vist på NRK.

– Jeg punkterte, så det ble litt kaos der. Samtidig ville jeg jo prøve å hjelpe Petter, forklarte Kristoffersson.

En alvorlig skade i VM-løpet i Latvia har ødelagt VM-avslutningen for Petter Solberg. Han pådro seg brudd i kragebeinet og brist i to ribbein, og han har derfor kjørt med smerter de siste to VM-rundene.

Andreas Bakkerud kjørte i den samme semifinalen som Solberg og Ekström, og bergenseren klarte ikke å komme til finalen i sitt siste VM-løp for Hoonigan-teamet. Bakkerud står nå uten arbeidsgiver foran neste sesong.

Teamkollega Ken Block ble disket fra finalen, fordi bilen hans var for lett. Han mistet rett og slett så mye deler i semifinalen at bilen ble lettere enn reglene tilsier.

Sondre Evjen imponerte med 2. plass i sesongavslutningen i RX2.

PS: Dette er fjerde gang det er kåret en verdensmester i rallycross. Petter Solberg vant i 2014 og 2015, Mattias Ekström i 2016 og nå altså Johan Kristoffersson i 2017.

VM 2017:

1. Johan Kristoffersson, Sverige (VW) 316.

2. Mattias Ekström, Sverige (Audi) 256.

3. Petter Solberg, Norge (VW) 251.

4. Sebastien Loeb, Frankrike (Peugeot) 213.

5. Timmy Hansen, Sverige (Peugeot) 201.

6. Andreas Bakkerud, Norge (Ford) 194.