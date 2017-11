Dennis Olsen jubler: Blir Porsche-proff

Dennis Olsen (21) blir lønnet fabrikksfører hos tyske Porsche. Det ble klart lørdag kveld.

Etter at han ble nummer to i Porsche Supercup og vant det tyske Porsche-mesterskapet i 2017, skulle mye til om ikke østfoldingen skulle få en fabrikkskontrakt.

Nå er det klart: Etter to år som «juniorfører», en slags læregutt, har Dennis Olsen nå fått kontrakt som såkalt «Young Professional» hos Porsche.

– Jeg er overlykkelig. Å bli en lønnet fabrikksfører i racing, kunne leve av racing og kun konsentrere meg om å kjøre bil, har vært mitt mål helt siden jeg begynte med gokart som guttunge. Jeg er svært takknemlig for å ha fått denne sjansen hos Porsche, sier han.

Dennis Olsen fra Våler i Østfold drømte opprinnelig om å bli Formel 1-fører. Den drømmen måtte han gi opp, fordi det var for vanskelig å hente inn nok penger. Men i stedet satset han på asfaltracing, og der har han briljert.

Han skal i 2018 kjøre en rekke forskjellige løp og i ulike mesterskap for diverse Porsche-team verden over. Dette betyr også at han bytter fra sprintløp til langdistanseracing, der han skal dele bil med flere lagkamerater. Dette er en type motorsport som har stor prestisje i mange land.

– På sikt er målet å få kjøre en av Porsches fabrikkbiler i 24-timersløpet på Le Mans i World Endurance Championship, men nå tenker jeg først på 2018, sier Dennis Olsen.

Ikke mange norske racerførere før han har fått betalt for å kjøre racerbil. Petter Solberg tjente i sin tid 50-60 millioner kroner i Subaru, Andreas Mikkelsen gjorde gode penger i VW, og Mads Østberg, Sverre Isachsen og Tommy Rustad er andre av få eksempler på nordmenn som har fått betalt for å kjøre. Men de aller fleste racerførere må betale ved å ta med seg sponsorer inn i teamet de skal kjøre for.

Foreldrene Elisabeth og Roy Espen har brukt millioner på å gjøre sønnen til profesjonell racerfører. Lørdag kveld unte de seg en champis i glede over at drømmen er blitt til virkelighet.

Hvor mye Dennis Olsen kommer til å tjene som Porsche-fører, er ikke kjent - men trolig vil han allerede det første året tjene noen millioner norske kroner. Siden er mulighetene gode for at det blir stadig hyggeligere å ringe kontofonen ...