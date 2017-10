Lørdag sikret Dennis Olsen (21) seg førsteplassen i det tyske Porsche-mesterskapet. – Større enn det meste, mener en motorsportsekspert.

Selv mener østfoldingen at han er på nivå med karer som Petter Solberg i rallycross-VM og Andreas Mikkelsen i rally-VM.

Det høres kanskje ikke så imponerende ut å vinne det tyske Porsche-mesterskapet, men for Dennis Olsen kan det bli avgjørende for mange år fremover. De som vinner dette mesterskapet, blir nemlig nesten uten unntak heltids racerførere med flere millioner kroner i lønn.

Lørdag ble Olsen nummer to i løpet på Hockenheim. Rivalen Nick Yelloly fikk en straff og dermed er tittelen allerede sikret for nordmannen, selv om det er et løp også søndag.

– Det er utrolig deilig og ha sikret seieren allerede i dag (lørdag). Nå skal jeg bare nyte løpe søndag, sier Olsen til VG.

Så hvor stort er dette sammenlignet med for eksempel Petter Solberg og Andreas Mikkelsen? Simen Næss Hagen, mannen bak motorsportsnettstedet parcferme.no, sier det slik:

– Ferdighetsmessig står ikke dette noe tilbake for det som de norske presterer i VM i rallycross og rally. Han gjør det også godt i Porsche Supercup, som han også kan vinne. Sett under ett har Dennis Olsen derfor levert i verdensklasse i 2017, mener han.

– I helgen får han virkelig muligheten til å bevise hva han er laget av. Yelloly ligger ikke langt bak, og det betyr at Dennis nå må levere når det gjelder - og bevise at han fortjener det, sier Simen Næss Hagen.

– Hvor viktig er det å vinne dette mesterskapet?

– Veldig viktig. Porsche forventer at jeg skal vinne.

– Hvor stor prestisje har det?

– Det tyske mesterskapet er et slags EM, mens Porsche Supercup er VM, mener Dennis Olsen - som i øyeblikket ligger som nummer to i Porsche Supercup, mens han altså leder det tyske mesterskapet før helgens to avslutningsløp.

Om sammenligningen med Petter Solberg (verdensmester i rallycross i 2014 og 2015) og Andreas Mikkelsen (tre ganger VM-bronse i rally) sier 21-åringen:

– Jeg vil si jeg er på nivå med det de to gjør. I Porsche-mesterskapene er bilene identiske, så veldig mye står på føreren.