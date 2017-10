Lewis Hamilton (32) vant og er på full fart mot VM-tittelen. Han lærte «Lightning Bolt» av Usain Bolt på seierspallen. Men det er et helt annet drama Formel1-verden snakker om etter USA Grand Prix.

Max Verstappen (20) kjørte nemlig i mål som tredje beste bil og kom smilende og stolt inn i rommet der de tre beste venter før de skal på seierspallen.

Nederlenderen klarte 3. plassen takket være en spektakulær forbikjøring av finske Kimi Räikkönen på den aller siste runden.

Fikk du med deg? Dennis Olsen ble tysk mester

Intetanende snakket Verstappen ivrig med toeren Sebastian Vettel mens TV-kameraene rullet. Plutselig oppdaget han at Räikkönen, som rullet inn som fjerde bil i mål, kom inn i rommet. Så ble Verstappen fortalt at dommerne ga ham fem sekunder tillegg - og Kimi Räikkönen fikk 3. plassen.

«LIGHTNING BOLT»: – Lær meg pilen, ba Lewis Hamilton og Usain Bolt viste fram sin signaturfeiring på seierspallen i USA Grand Prix. Foto: Clive Mason , AFP

– Det er høl i hue, nærmest skrek Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

– Det er trist og dumt for sporten, fortsatte hans sidekommentator Henning Isdal.

– Jeg kan være enig i at det var en «short-cut», men jeg er ikke enig i at Verstappen ble straffet. Jeg synes at Verstappen hadde fortjent den pallplassen, mente Isdal.

Grunnen til tidsstraffen skal være at Verstappen hadde kjørt over de såkalte «curbsene» og krysset den hvite linja på utsiden av dem da han passerte finnen i innersving.

Ekspertene om Formel1, rally og rallycross: VG+: Spesialsending om motorsport

Hamilton har tre VM-titler fra før: 2008, 2014 og 2015. Mercedes-føreren vant suverent på den morsomme banen i Austin. På seierspallen var både Usain Bolt og Bill Clinton på plass for å hylle briten.

Sebastian Vettel hadde en imponerende forbikjøring av Valtteri Bottas, og Ferrari-teamet hadde tydeligvis teamordre om at Kimi Räikkönen skulle la Vettel kjøre forbi. Dermed ble tyskeren nummer to.

Om VM-tittelen individuelt ikke er klar, sørget Hamilton for at Mercedes har VM-tittelen for konstruktører allerede nå. Det er fjerde året på rad den tyske bilfabrikken vinner lagmesterskapet i Formel1.

Les også: Mikkelsens rallysensasjon

Tre VM-løp gjenstår: Mexico neste helg, deretter Brasil og Abu Dhabi.

– Jeg tror Lewis blir mester allerede i Mexico, sa Henning Isdal på Viasat-sendingen.

Det ble et skandinavisk sammenstøt da Marcus Ericsson kjørte forbi danske Kevin Magnussen. Dommerne mente at Ericsson hadde brutt reglene og fikk et tidstillegg på fem sekunder.