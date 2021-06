SINT: Max Verstappen likte ikke det som skjedde rett før han skulle kjøre i mål som vinner i Baku. Foto: Anton Vaganov, Reuters

Verstappen ikke fornøyd med forklaringen: Vet hva de kommer til å si

Pirelli hevder at de fant et dypt rift også i Lewis Hamiltons dekk. Max Verstappen punkterte fra Formel 1-seieren i Baku og er ikke fornøyd med forklaringene fra dekkleverandøren.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

På spørsmål fra journalister om dette kommer til å bli tatt opp med Pirelli, svarer Verstappen ifølge motorsport.com:

– Det kommer helt sikkert til å bli det, men vi vet allerede resultatet av den samtalen, og det er litt vanskelig å akseptere.

– Det kommer til å bli snakk om vrakrester. Det er sånn. Jeg er sikker på at det blir samtaler. Pirelli er ikke glad over det som har skjedd i dag, men det forandrer ingenting i løpet og resultatet jeg fikk her., sier Red Bull-føreren

Ifølge motorsport-total.com sier Verstappen:

– Til syvende og sist kommer Pirelli til å si at det skyldes vrakdeler. Men det kan ikke alltid være sånn, sier Red Bull-stjernen – og antyder altså at han ikke tror på forklaringene som kommer.

Bare fire runder gjensto og Max Verstappen (23) var tilsynelatende på vei mot seier i Baku da det venstre bakdekket eksploderte. I høy fart hadde han ingen muligheter til å unngå krasj. Dermed ble det null poeng på nederlenderen. Det ble det også på mesterskapsrival Lewis Hamilton (36), som dummet seg ut i re-starten.

– Selvfølgelig er jeg forbannet over det som skjedde i dag. Det var et ganske lett løp for meg, fortsetter Verstappen, stadig ifølge motorsport.com.

– Noen ganger er denne sporten veldig hard når det skjer sånne ting, det er dritt.

Verstappen uttaler at han ikke merket noe med bilen før dekket plutselig eksploderte.

Faren, som også har kjørt Formel 1, kaller det «en vits» og støtter sønnen fullt ut:

– Det skal ikke skje. Det kan være livsfarlig. Det blir ikke Pirelli for meg, skriver Jos Verstappen på Twitter.

Han gjentar også sønnens uttalelse om at dekkprodusenten alltid bruker vrakdeler som forklaring på punkteringer.

Pirelli har uttalt seg om punkteringene (i tillegg til Verstappen, skjedde det også med Aston Martin-fører Lance Stroll). Og de uttrykker seg som Verstappen regnet med:

– Vi fant en rift også i Lewis Hamiltons venstre bakhjul. Det skyldtes vrakdeler, sier Pirelli-sjefen Mario Isola til Sky, gjengitt av gpblog.com.

Ifølge Isola skal Pirelli altså granske dekkene og komme med en uttalelse etter hvert.

PS: For Lewis Hamilton var det stopp etter 54 race på rad med poeng. Østerrike 2018 var sist han ikke fikk VM-poeng.