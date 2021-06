Verstappen-krasj og Hamilton-drama i utrolig Formel 1-avslutning: − Sinnssykt!

Max Verstappen (23) var suveren i Baku - men punkterte fra seieren da bare fire runder gjensto. Det var knapt begynnelsen på den vanvittige dramatikken.

På langstrekket ved mål smalt det plutselig i nederlenderens venstre bakdekk - i mer enn 300 kilometer i timen. Han mistet fullstendig kontroll over bilen og deiset inn i autovernet i høy fart.

Det førte til rødt flagg og det alle trodde var et avsluttet løp. Like etter kom kontrabeskjeden om at de skulle fullføre de to siste rundene.

De startet på nytt og de to siste rundene var uhyre dramatiske. Lewis Hamilton startet bak Red Bulls Sergio Perez, men tok over ledelsen umiddelbart.

Så låste britens bremser seg, han kjørte rett fram i første sving og mistet alle posisjonene. Han kjørte slukøret inn på 15. plass av totalt seksten som fullførte.

– Jeg beklager, folkens, sa Hamilton på internkommunikasjonen, men fikk beskjed av løpsingeniøren om å «ikke stresse med det».

En skuffet Hamilton uttalte på internkommunikasjonen etter løpet at han lurte på om han ved et uhell hadde glemt å skru av en av bremseinnstillingene etter oppvarmingsrunden. Lagkamerat Valtteri Bottas hadde også en marerittdag, endte på 12. plass og sørget dermed for at ingen av Mercedes-førerne fikk poeng.

– Hjertet mitt er knust med tanke på eget løp ... men jeg er glad på vegne av laget og må gratulere «Checo» med seieren. Bilen, depotstoppene og strategien var fantastisk igjen. Det er ikke mye annet å si enn at vi skal fortsette å kjempe helt til slutten, skriver Verstappen på Twitter.

STRAIGHT AHEAD: Lewis Hamilton suste rett fram i den første svingen i Baku Street Circuit. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Resultater Aserbajdsjan Grand Prix 1. Sergio Perez, Red Bull 2. Sebastian Vettel, Aston Martin 3. Pierre Gasly, Alphatauri 4. Charles Leclerc, Ferrari 5. Lando Norris, McLaren 6. Fernando Alonso, Alpine Renault 7. Yuki Tsunoda, Alphatauri 8. Carlos Sainz, Ferrari 9. Daniel Ricciardo, McLaren 10. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo Vis mer

Red Bull-seier

Begge de to VM-rivalene endte dermed med null poeng etter en absurd avslutning. Max Verstappen beholder sammenlagtledelsen i VM.

Meksikanske Perez forsvarte løpsledelsen helt inn i mål, foran Sebastian Vettel i Aston Martin-bilen - som kjørte seg opp fra 11. plass. Dermed ble det en opptur for Red Bull til slutt.

– Jeg er veldig lei meg på Max’ vegne, siden han fortjente å vinne i dag. Vi var nær ved å avslutte løpet vårt, men jeg er glad vi kunne fullføre løpet, sier Perez til F1 etter å ha blitt gratulert av sin lagkamerat.

Alphatauris Pierre Gasly jublet for sin tredjeplass.

– Det var et helt sinnssykt løp, sier sistnevnte etter løpet.

Intet forvarsel

Verstappen lå an til å øke VM-ledelsen klart, i stedet var alt til rette for at Lewis Hamilton skulle ta den over med god margin.

Nederlenderen var sønderknust etter kollisjonen, sparket i bilen på vei ut av banen og hang lenge over bilen mens realiteten sank inn.

– Vi fikk intet forvarsel at dette skulle skje, sier Red Bull-sjefen Christian Horner fortvilet.

Et lite forvarsel fikk de dog: Noen runder tidligere krasjet Lance Stroll etter en identisk punktering, men likevel valgte de å ikke bytte de harde og godt brukte dekkene på Red Bull-bilen.

– Wow, wow, wow, sa kanadieren etter sin kollisjon, også det i godt over tre hundre kilometer i timen.

Det gikk bra med begge førere - etter to usedvanlig dramatiske kollisjoner.

PS! Neste Grand Prix-helg er i Frankrike 18.-20. juni.