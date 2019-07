SÅ GLAD! Dennis Hauger jubler etter seieren på Spielberg i Østerrike nylig. Det var et løp i det italienske Formel 4-mesterskapet. Foto: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Dennis Hauger får sitt første møte med Formel 1: – Han gjør alt riktig

Red Bulls mektige Helmut Marko sier til VG at «Dennis Hauger gjør alt riktig». Denne helgen får Norges 16-årige stortalent sitt første møte med Formel 1 på Hockenheim i Tyskland.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Ja, det er faktisk første gang jeg kjører sammen med Formel 1-mesterskapet, forteller Hauger til VG. Han er klar for nye løp i det tyske Formel 4-mesterskapet. Hauger & co. blir altså «oppvarmere» for Lewis Hamilton, Sebastian Vettel og de andre Formel 1-stjernene.

– Det blir kult å kjøre på samme helg som dem. Det gir mye publikum og gir en ekstra kul atmosfære, sier Hauger til VG.

På Hockenheim skal han også møte den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko. Den tidligere Formel 1-føreren har svart slik på noen e-post-spørsmål fra VG:

– Når det gjelder fart, har Dennis hatt en fantastisk sesong til nå. Han var litt uheldig med resultatene i starten og gjorde noen feil. Men feil er en del av læringen, og han har ikke vært hensynsløs. Dette er feil han lærer av og blir en enda bedre fører, fastslår Helmut Marko.

les også Ferrari-veteran hardt ut mot Formel 1-stjerne: – Han er overvurdert

– Dennis gjør alt riktig på det nåværende trinnet. Han kommer til å lære og få gode resultater etter hvert som sesongen fortsetter.

Hauger kjører både det tyske og det italienske Formel 4-mesterskapet. Det er flest startende i det italienske mesterskapet, men det tyske skal holde et høyere nivå. Og nå får han altså æren av å kjøre i samme stevne som Formel 1.

STORTALENT: Dennis Hauger. Foto: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

– Det er bra at Helmut Marko er fornøyd så langt, men han kommer ikke å være det hvis jeg ikke fortsetter å prestere, så det er bare å jobbe på videre, sier Dennis Hauger.

les også Solbergs sønn (17) imponerte verdensstjernene: – Han kjørte grisefort

16-åringen er enig med Markos vurdering av det som har skjedd til nå.

– Jeg var kanskje litt for sulten på seier i starten av sesongen og småfeil gjorde at vi ikke fikk poengene selv om vi var raskest. Men jeg har funnet noen triks og erfaringer og tatt det med meg videre, så etter det har jeg kjørt mye mer stabilt hvert løp og kjørt mer for poeng. For resultatene har det lønnet seg veldig. Så det jeg tar med videre av lærdom og skal holde denne rytmen oppe nå.

Det var nettopp på legendariske Hockenheim at Dennis Hauger fikk sitt første erfaring med en Formel 4-bil. Han mener likevel at flere av konkurrentene har mer erfaring med banen enn ham selv.

les også Dennis Olsen i Le Mans: – Vinner du her, blir du en legende

Hauger er bare nummer ni i det tyske mesterskapet (men kort vei til pallen), men nummer to i det italienske mesterskapet, der han har fire seirer til nå.

– Det har gått veldig bra de siste helgene i det italienske mesterskapet, så jeg ønsker å ta med meg den stabile kjøringen videre til det tyske mesterskapet, sier Hauger. Det er ikke så langt fram til pallen i det tyske mesterskapet poengmessig.

– Etter som vi kjører sammen med Formel 1 her, er det sikkert mange som ønsker å imponere. For meg er det viktigst å plukke så mange poeng som mulig, fortsetter Hauger i en pressemelding fra Red Bull Junior Team, som han er en del av.

Publisert: 27.07.19 kl. 15:12

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post