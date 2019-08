NORGESMESTER: Lars Martin Stensbøl fotografert under NM-runden på Lygna i vinter. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Norgesmester i rally promilletatt: – Det er veldig beklagelig

Norgesmester i rally Lars Martin Stensbøl har gått ut på Facebook og fortalt at han er tatt i promillekontroll.

23-åringen fra Roverud og KNA Kongsvinger ledet også årets NM før sist helgs Rally Grimstad. Mange stusset på at han ikke sto på startlistene. Stensbøl valgte derfor å fortelle om grunnen på sin Facebook-side.

«Som NM-leder er det mange som lurer på hvorfor jeg ikke stiller til start nå i helgen. Dette er grunnen: Jeg gjorde en fatal feilberegning og blåste 0,26 dagen derpå – 12 timer etter at jeg hadde avsluttet festen», skriver Stensbøl, som har sin bror Mads Ola i kartleserstolen.

Det var motorsportsnettstedet parcferme.no som først omtalte saken.

Brødrene, som er barnebarn av tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, har gjort stor fremgang de siste årene og ledet altså NM før Grimstad-rallyet. Stensbøl har ennå ikke fått dommen:

«0,25 er grensen for inndragning av førerkortet for ett år. Jeg har ikke fått dommen ennå, men er forberedt på at lappen ryker i ett år», skriver han på Facebook.

«Jeg beklager på det sterkeste denne feilberegningen og ikke minst som rallysportutøver, det er veldig beklagelig. Jeg skal komme meg gjennom dette, og noe slikt vil aldri skje igjen», avslutter Lars Martin Stensbøl.

Til VG skriver Stensbøl at «jeg overskred grensen for inndragning med 0,01. Ut fra omstendighetene håper jeg derfor at jeg kan kjøre bil igjen om ikke lenge». Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Han får på Facebook masse støtte for sin åpenhet om promillesaken.

«Du går faktisk et steg videre som rollemodell, Lars Martin Stensbøl, når du opptrer så ærlig som dette og faktisk også tar et lite oppgjør med deg selv. Det står det enorm respekt av, og vi ønsker deg velkommen tilbake i rally når du er ferdig med dette», skriver motorsportsveteranen Henning Isdal, kjent som Formel 1-kommentator på Viasat.

Stillingen i NM med tohjulstrekk etter Rally Grimstad: 1. Morten Storsveen, KNA Varna 93. 2. Lars Martin Stensbøl, KNA Kongsvinger 83. 3. Ola Nore jr., NMK Modum og Sigdal 68. 4. Ada Marie Hvaal, NMK Larvik 59. 5. Thea Turvoll Lien, NMK Modum og Sigdal 36. 6. Benjamin A. Ward, Asker & Bærum 33.

«Nå får du muligheten til å trene deg opp fysisk og mentalt. Velkommen tilbake sterkere-tøffere-råere», skriver landslagets fysiske trener Fredrik Brenna-Lund.

En rekke andre kjente navn fra rallysporten roser også Stensbøls åpenhet. Blant dem er Bernt Kollevold, rallyprofil som blant annet jobber for VM-stjernen Andreas Mikkelsen:

«Bra å være ærlig! Dette kommer du gjennom!».

Generalsekretær Hallgeir Raknerud i Norges Bilsportforbund forteller at det ikke er lov å delta i noe bilsport om man mister førerkortet.

– Og i rally er det selvsagt uansett ikke aktuelt etter som du kjører på vanlig vei mellom fartsetappene.

