Veiby trente i VM-løypa - men drar hjem for å kjøre NM

Ole Christian Veiby (23) brukte tirsdag og onsdag på gjennomkjøring av helgens VM-løype i Tyskland. Så dro han hjem for å kjøre lørdagens VG+-sendte NM-rally i Grimstad.

– Det var greit å få kjørt gjennom løypa i Tyskland med tanke på fremtiden. Samtidig har Rally Tyskland ikke vært i våre planer for denne sesongen. Så nå gleder jeg meg til å kjøre i Grimstad.

Der blir det - for første gang på mange år - direktesendt TV fra et norsk rally. Det kan du se på VG+ lørdag fra kl. 13.00 til cirka 18.30. Tirsdag blir det - som vanlig - lagt ut et magasin om hele NM-runden på VG+.

– Det blir konge! Det er fint å få det ut til folk med en gang, jeg er veldig positiv, sier Veiby til VG.

Han leder NM før de to siste rundene, og etter som det ikke kolliderer med noen VM-runde, har han tenkt å kjøre begge. NM er verdt å ta med seg.

Samtidig skal han også kjøre to VM-løp i høst - Wales og Spania.

– Reglene er at vi i i WRC2-klassen skal kjøre syv av 14 løp. Så vi har valgt ut disse, forteller Veiby.

Han åpnet sesongen kanon med 3. plass i Rally Monte Carlo og seier i Rally Sweden (som også går på hans hjemtrakter i Kongsvinger-området). Siden har det ikke gått like bra. Først måtte han bryte på Korsika, så tok bilen fyr i Portugal, og endelig slet han med tekniske problemer på Sardinia.

– Hva er målet mot 2020?

– Det er å få et fabrikkssete i WRC2-klassen, det som heter WRC2 Pro.

LEDER: Ole Christian Veiby (t.h.) sammen med sin kartleser Jonas Andersson. Foto: Andre Lavadinho

Mads Østberg har kjørt i denne klassen for Citroën i 2019.

– Jeg kan ikke si noe mer om 2020, sier Veiby hemmelighetsfullt, men det vi alle vet er at han har kjørt noen løp for Hyundai i denne type bil i sommer. Hyundai har ingen fabrikksseter i denne klassen i år, men kanskje til neste år?

– Vi jobber med saken, sier Veiby om fremtiden. Han kjører denne sesongen en Volkswagen Polo, som han har vært fornøyd med.

Årets NM i rally 19.01.2019: Sigdalsrally. 02.02.2019: Rally Hadeland. 04.05.2019: Rally Sørland. 01.06.2019: Aurskog Høland Rally. 24.08.2019: Rally Grimstad. 21.09.2019: Rally Hedmarken. Vis mer

Nå er han altså på plass i Grimstad, der det er NM-runde på asfalt for første gang siden dødsulykken i Larvik for ti år siden, der ei jente omkom etter å ha blitt truffet av bilen til Andreas Mikkelsen.

– Det er gøy at asfalt er tilbake som en del av NM, sier Veiby.

– Og det er en fordel for deg?

– Tja, det er vel ikke til å legge skjul på at jeg har kjørt mer asfalt enn mange har.

I NM-sammendraget ligger Veiby ti poeng foran Anders Grøndal - men Veiby kjørte ikke Aurskog-Høland, fordi det kolliderte med VM-runden i Portugal.

– Nå satser jeg på å kjøre de to siste, sier han - og snakker altså om Grimstad til helgen og så Rally Hedemarken i slutten av september.

Stillingen i NM etter fire av seks runder:

4WD internasjonale klasser (Gr. N, R5, RRC, S2000)

1. Ole Chr. Veiby, KNA Kongsvinger, VW Polo R5 83.

2. Anders Grøndal, Asker og Bærum Msp, Ford Fiesta R5 73.

3. Frank Tore Larsen, NMK Modum & Sigdal, Ford Fiesta R5 53.

4. Henning Solberg, KNA Indre/Ytre Østfold, Skoda Fabia R5 48.

5. Kenneth Johnsrød, Asker og Bærum Msp, Ford Fiesta R5 39.

6. Stian Brøderud, KNA Kongsvinger, Skoda Fabia R5 36.

2WD Int klasser

1. Lars M. Stensbøl, KNA Kongsvinger, Peugeot 208 R2 83.

2. Morten Storsveen, KNA Varna, Renault Twingo R2 74.

3. Ada Marie Hvaal, NMK Larvik, Renault Twingo R2 44.

4. Ola Nore Jr., NMK Modum & Sigdal, Opel Adam R2 43.

5. Thea Turvoll Lien, NMK Modum & Sigdal, Ford Fiesta R2T 36.

6. Benjamin Ward, Asker og Bærum Msp, Ford Fiesta R2 33.

4WD Nasjonale klasser

1. Bernt Kollevold, Asker og Bærum Msp, Mitsubishi Lancer 90.

2. Martin Nygård, KNA Kongsvinger, Subaru Impreza 76.

3. Stein-Erik Brynildsen, NMK Gardermoen, Mitsubishi Lancer 60.

4. Trond Sveinsvoll, KNA Stavanger, Mitsubishi Lancer 42.

4. Tony Caspersen, NMK Aurskog-Høland, Subaru Impreza 42.

6. Morten Gravermoen, NMK Modum & Sigdal, Subaru Impreza 33.

2WD Nasjonale klasser

1. Anders Kjær, NMK Larvik, VW Golf 115.

2. Olav Fredriksen, NMK Modum & Sigdal, Volvo 240 68.

3. Tom Kr. Lien, NMK Modum & Sigdal, VW Golf 40.

4. Steffen Bjerknes, NMK Nedre Hallingdal, Ford Escort 38.

5. Kim Anders Nyhus, KNA Kongsvinger, Volvo 240 36.

6. Svein Roger Andersen, Østfold Msp, Volvo 34.

