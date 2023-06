To Mercedes’er på pallen da Verstappen fortsatte seiersrekken

Max Verstappen (25) fortsetter ufortrødent mot et trolig VM-gull - mens de to Mercedes-førerne imponerte med å ta de to andre pallplassene i Barcelona.

Mercedes’ene er oppgradert, og det hersket stor spenning til hva det ville bety i Barcelona.

Lewis Hamilton (38) var i perlehumør og ble nummer to, mens George Russell (25) ble nummer tre - etter å ha startet som nummer 12.

– Megajobb, gutter! Takk, sier Hamilton på teamradioen. Han blir også kåret til dagens fører.

– Vi tar ett steg om gangen, men nærmer oss. Hvis ikke klarer å ta dem igjen i år, så forsøker vi neste år, sier han i arenaintervjuet med Nico Rosberg.

– Mercedes har noe på gang, men det er langt opp til Red Bull, spesielt Max Verstappen, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Et tegn på at de er i riktig retning, sier kollegaen Stein Pettersen på direkten.

Det er 35. gang at duoen Verstappen/Hamilton har de to første plassene i et Formel 1-løp. Men Hamilton var nesten 25 sekunder bak nederlenderen.

Max Verstappen tok sin første Formel 1-seier i nettopp Barcelona i 2016. Seieren søndag er hans femte i 2023 - av syv mulige. Det er samtidig hans 40. seier i karrieren. Han er nå bare én bak legenden Ayrton Senna (1960–1994).

– Hva er den mannen laget av, spør Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

Bak Verstappen var det altså Mercedes som imponerte mest søndag.

– Det virker som om Mercedes har bedre løpstempo enn Ferrari, sier samme Gulbrandsen.

– Mercedes kan ikke sammenligne seg med Red Bull. De må se på hva de kan gjøre i forhold til de andre teamene, sier hans kollega Stein Pettersen.

– Når Red Bull dominerer så kraftig, er det et bilde på hvor god jobb Red Bull-teamet har gjort, fastslår Pettersen.

Det hersket stor spenning til om det ville bli regn under løpet. Regnet kom aldri. George Russell trodde regnet var kommet, men måtte senere innrømme at det trolig var svette ...

Max Verstappen hadde beste startspor - med Carlos Sainz junior ved sin side og med Lando Norris i et oppsiktsvekkende tredje spor. Norris fikk ødelagt løpet allerede i starten, og Sainz måtte nøye seg med 5. plass på hjemmebane.

Både Charles Leclerc - som hadde en ekstremt dårlig kvalifisering - og Logan Sargeant startet fra pit. Leclerc klarte ikke å avansere til poengplass.

PS: Max Verstappen ligger nå 53 poeng foran Sergio Pérez i VM-sammendraget. De to Red Bull-førerne har vunnet samtlige syv løp denne sesongen.

