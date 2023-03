MOTE-IKON: Det er alltid spenning til hva Lewis Hamilton har på seg når han kommer til Formel 1-banene på torsdag. Slik var han kledt i Australia torsdag.

Lewis Hamilton om rasisme-bot: − Jeg elsker at de viser at de står for noe

Lewis Hamilton (38) er glad for at eks-verdensmester Nilson Piquet (70) må ut med nærmere ti millioner kroner i bot for å ha kommet med rasistiske og homofobe uttalelser om Formel 1s eneste svarte fører.

Det var sist uke det ble kjent at en brasiliansk rett har dømt Piquet - svigerfar til Hamiltons VM-rival Max Verstappen - til å betale nesten ti millioner kroner i bot for rasistiske og homofobe uttalelser om Lewis Hamilton.

Nelson Piquet brukte et rasistisk støtende begrep da han refererte til Hamilton i et intervju i 2021.

Piquet ba senere om unnskyldning for sin «ugjennomtenkte» rasistisk krenkende bemerkning om den britiske Mercedes-sjåføren med syv VM-titler.

70-åringen sa at han «ikke forsvarte» sine uttalelser, men mente at begrepet han hadde brukt om Hamilton «har blitt mye og historisk brukt i dagligtale på brasiliansk-portugisisk som et synonym for «fyr» eller «person» og aldri var ment å fornærme».

– Jeg mener at vi generelt sett ikke bør gi folk som bare er fulle av hat, en plattform, sier Hamilton på pressekonferansen foran Australia Grand Prix, gjengitt av Sky Sports.

– Jeg vil gjerne hylle myndighetene i Brasil. Jeg synes det er ganske utrolig hva de har gjort for å holde noen ansvarlige, og vise folk at det ikke tolereres.

– Jeg elsker at de viser at de står for noe, sier Hamilton om den brasilianske domstolen.

Lewis Hamilton viser stadig at han kjemper for viktige menneskerettigheter. Tidligere denne uken brukte han sin Instagram-konto til å fordømme en ny lov i Uganda - der homofile risikerer fengsel på livstid.

– Det er mange land i Afrika og Midtøsten som kan lære av Brasil, mener Hamilton.

Det var fire menneskerettighetsgrupper, inkludert Brasils nasjonale LGBT+-allianse, som valgte å anmelde Piquet etter uttalelsene om Hamilton. De mente han burde betale dobbelt så mye som han ble idømt.

Dommer Pedro Matos de Arrudo uttalte at boten ble fastsatt med tanke på at «vi som samfunn en dag kan bli fri fra rasisme og homofobi».

Nelson Piquet er gjennom tre VM-gull en stor stjerne i Brasil, og han har også markert seg som støttespiller for den omstridte eks-presidenten Jair Bolsonaro.

Sportslig sett forventer Lewis Hamilton ikke å vinne Australia Grand Prix. Men han har ett håp:

– Vi håper på regn. Det vil gjøre det mer spennende fra vårt synspunkt. Jeg håper bare at avstanden opp ikke er ett sekund (per runde) og at vi treffer med oppsettet.

