VOLDSOMT RUNDKAST: Marit Strømøy mistet kontrollen over båten i over 200 km/t. Heldigvis slapp hun nærmest uskadet fra flippen.

Marit Strømøy i drama i 200 km/t: − Jeg slet litt med å komme meg ut

Sanger og racerfører Marit Strømøy (45) opplevde en ekstremt dramatisk krasj under VM-runden i Portugal i helgen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Det var en hard smell, for å si det sånn. Og jeg kom meg ikke ut av båten med en gang. Men jeg har sluppet unna med blåmerker, forteller Strømøy til VG.

Hun kjører båtsportens F1-klasse, som denne helgen hadde sesongavslutning i Portugal. Etter at hun i det første løpet hadde tatt årets første pallplass, skjedde uhellet i løp nummer to:

– På enden av det lengste strekket ble det for mye luft under båten, og den tok av i et sted mellom 200 og 215 km/t. Det tok av så fort, og plutselig var jeg passasjer og måtte bare vente til den landet, forteller Strømøy.

Hun tok bronse i VM i 2019. 2020-sesongen ble strøket på grunn av corona, og i et noe corona-redusert 2021 har hun blitt nummer seks totalt i VM.

TØFF DAME: Marit Strømøy.

– Er dette den verste velten du noen gang har hatt?

– Jeg opplevde noe lignende i Portugal for noen år siden, men den gang landet jeg rett vei. Jeg gikk hele veien rundt. Denne gang gikk båten under vann, og derfor er jeg også spent på hvordan det har gått med det elektriske om bord.

– Jeg slet litt med å komme meg ut, fordi cockpiten var full av vann og jeg begynte å få dårlig tid. Men heldigvis har vi god trening i den prosedyren, og jeg kom meg ut idet redningsfolkene kom til båten, fortsetter den tidligere MGP-deltakeren.

– Uansett er dette den flippen jeg har hatt, der det har gått fortest. Det går så fort at du ikke rekker å tenke. Men det ser ofte verre ut enn det er, sier hun rolig.

Strømøy drar rett hjem for å være med i ulike julekonserter og andre arrangementer som sanger.